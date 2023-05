Isola dei Famosi 2023, le prime parole della naufraga dopo l’infortunio. Il reality show di Ilary Blasi continua a concedere tanti colpi di scena a poche settimane dallo ‘start’. Purtroppo nelle ultime ore si è appreso che la concorrente è stata costretta ad abbandonare il gioco dopo essere caduta sugli scogli. Così nel giro di poco la naufraga è stata raggiunta dai soccorsi: “Ufficialmente Claudia non è più una concorrente de L’Isola dei Famosi”, recita l’annuncio.

Le prime parole di Claudia Motta dopo l’infortunio e l’uscita dal gioco. L’Isola dei Famosi 2023 ha perso due concorrenti: la modella e Marco Predolin. Entrambi hanno abbandonato l’isola in seguito a problemi di salute seppur di natura diversa. Claudia Motta sembrava essersi ripresa in un primo momento, ma a detta dei medici la naufraga avrebbe fatto bene a tornare in Italia e mettere un punto all’esperienza. E infatti così è andata a finire. La modella ha salutato i compagni per riprendere il viaggio e tornare in Italia.

Le prime parole di Claudia Motta dopo l’infortunio e l’uscita dal gioco: “Avevo ancora molto da dare”

Dopo la decisione dei medici, Claudia Motta ha comunque pensato di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, attraverso un post sui social: “Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!! È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia”.

E ancora: “Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio”. Nel lungo e affettuoso post, Claudia ha pensato di aggiungere anche una sua foto.

Nello scatto la modella si mostra con tanto di collare. L’ex naufraga adesso dovrà dunque restare a riposo e seguire tutte le cure mediche richieste per tornare a stare in forma. Un’esperienza televisiva per Claudia sicuramente breve ma intensa che le ha comunque permesso di assaporare il gusto della sfida e della resistenza. E i fan adesso possono tornare a coccolarle virtualmente augurandole la pronta guarigione.