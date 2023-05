“Costretto ad andare via”. Marco Predolin e il malore, la verità choc sul ritiro dall’Isola dei famosi viene fuori solo ora

L’Isola dei famosi 2023 è iniziata da poche settimane e ha già regalato inaspettati colpi di scena. Martedì 2 maggio il reality dei naufraghi è andato in onda per la terza volta e mettendo in luce le nuove dinamiche del gioco, quelle tipiche dei reality show. Si è parlato di alleanze, gossip e liti, anche passate, come quella tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. La showgirl è stata accusata dal giornalista di aver portato in spiaggia dei trucchi.

Argomento della puntata anche l’addio di Marco Predolin. Dopo l’eliminazione della scorsa puntata, il conduttore era finito nell’Isola dei Sant’Elena per proseguire la sua avventura all’Isola dei Famosi 2023. In apertura di puntata in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto il concorrente. Ilary Blasi ha preso parola e ha chiarito cosa è successo al conduttore Mediaset.

Leggi anche: “Se n’è dovuto andare”. Marco Predolin, la notizia dall’Isola dei Famosi è appena arrivata





Isola dei Famosi 2023, la verità sul ritiro di Marco Predolin

Ilary Blasi è intervenuta e durante la diretta dell‘Isola dei Famosi ha annunciato che il naufrago ha dovuto abbandonare il reality show per motivi di salute. Un secondo addio, poi, è stato annunciato dalla conduttrice. Si tratta di Claudia Motta che, dopo un infortunio nei giorni scorsi, è stata visitata dai medici i quali le hanno consigliato di tornare in Italia e quindi lasciare l’Honduras.

Marco Predolin è intervenuto sui social per spiegare la sua versione dei fatti. Il conduttore ha dovuto abbandonare l’isola dei Famosi dopo una settimana in solitaria sull’Isola di Sant’Elena. Un malore che lo ha costretto a una visita medica che ha evidenziato dei valori non compatibili alla sua permanenza in Honduras. “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!”.

“Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE. Ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti. Ci vedremo lunedì in studio”, ha scritto Marco Predolin, evidenziando quindi che è stata la produzione a costringerlo a lasciare l’Isola dei famosi.