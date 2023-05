Isola dei Famosi 2023, dopo Cristina Scuccia gli occhi del pubblico sono tutti sulla coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini; nelle ultime ore un vip (passato per altro dall’Isola dei Famosi), ha sparato a zero contro di loro per una scena che, a suo dire, forse non andava messa in onda. “Mi ha provocato disagio e disgusto”, ha spiegato. Le critiche per la coppia non sono mancate prima di quest’ultima frecciata: sono in tanti infatti a pensare che, in realtà, stiano interpretando una parte.

Scrive un’utente: “Tutto organizzato per fare vedere coppia gay in crisi che anche loro vivono di sentimenti e di incertezze. adesso basta. ma la coppia etero sta sparendo? adesso la coppia gay la trovi dappertutto nei video clip musicali, nei film, in tv. Anche alla sagra della porchetta. Adesso basta promuovere questo sentimento. si può vivere felici e senza promuovere il proprio orientamento sessuale”.

Isola dei Famosi, polemica per il bacio tra Cecchi Paone e Simone

Neppure il loro atteggiamento verso il resto degli isolani va particolarmente a genio: “Alessandro è un uomo arrogante, prepotente e saccente “IO sono un divulgatore scientifico, IO parlo perché so, IO ho esperienza, ecc”. Simone è un ragazzetto saccente che si crede chissacchi “IO facevo, IO sono, IO in qualità di leader, IO so contare, IO faccio economia e commercio, ecc””.

E ancora: “Scendi dal piedistallo ciccio che non sei nessuno. Salvo Nathalie anche se non mi piace così da lunedì sera Simone avrà un altro a cui fare il badante!”. A usare parole forti contro di loro è, stavolta, Luca Vismara. Tutto è successo dopo l’annuncio dell’esito del televoto di martedì al termine del quale la coppia si è lasciata andare ad un bacio passionale.

Bacio che è stato fortemente criticato da Vismara: “A me i baci così “slinguazzati” che siano etero, gay, lesbo o di sto cavolo, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto”. Anche Giacomo Urtis è voluto intervenire, con un messaggio dal tenore simile: “I baci così a limone sia gay, etero, che lesbo, dati in maniera plateale non sono di buon gusto! Comunque viva L’amore libero”.