L’Isola dei Famosi 2023 perde pezzi. Pochi giorni fa hanno lasciato l’Honduras Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone. Il primo si è ritirato per problemi di salute, che l’avevano costretto a saltare l’ultima diretta, mentre il compagno, che già aveva minacciato di non voler proseguire questa avventura in solitaria, lo ha seguito. Insomma, addio reality per entrambi. Ma c’è chi sostiene che fossero d’accordo: il giornalista Ivan Rota, su Dagospia ha svelato cosa ci sarebbe dietro questo ritiro.

“Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi […] Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perché ne aveva parlato già troppo”. Lunedì 15 maggio Ilary Blasi darà spiegazioni su questo abbandono?

Leggi anche: “Poche ore e lascia l’Honduras”. Isola dei Famosi 2023, un altro addio piomba sui naufraghi





Isola dei Famosi 2023: “Ha lasciato momentaneamente il gioco”

Ma a proposito di abbandoni e di diretta, nella nuova puntata probabilmente la conduttrice parlerà anche di Fiore Argento, che nelle scorse ore si è vista costretta a lasciare, anche se solo temporaneamente, l’Isola dei Famosi 2023. Di nuovo.

Già nei giorni scorsi, infatti, la naufraga e sorella di Asia Argento aveva lasciato momentaneamente il gioco per raggiungere l’infermeria. Ha infatti un problema al piede, in particolare al quinto dito o minolo, come spiegato anche da Alvin la settimana scorsa. Era poi tornata dagli altri con un tutore ma ora sono sopraggiunti altri problemi.

Stando a quanto riportato nelle anticipazioni del daytime di oggi dell'Isola dei Famosi, Fiore Argento a causa del suo dolore al piede ha abbandonato momentaneamente Playa Tosta 🏝. #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/OZmB008LTc — gfvipnews_ (@gfvipnews_) May 15, 2023

Il sito ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi ha infatti diffuso un comunicato di quanto accaduto nel weekend e nella nota si legge anche che Fiore Argento si è vista costretta ad abbandonare momentaneamente Playa Tosta: “Sono giornate piuttosto turbolente quelle trascorse su Cayos Cochinos. Fiore si trova ad affrontare un momento di difficoltà e, a causa del suo dolore al piede, abbandona momentaneamente Playa Tosta”.