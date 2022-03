“Perché lui e non io”. Isola dei Famosi, il retroscena arriva da Vladimir Luxuria

L’Isola dei Famosi è iniziata lo scorso lunedì: i naufraghi sono sbarcati in Honduras per iniziare una nuova avventura. Ilary Blasi è al timone del reality per la seconda volta dopo l’esordio dello scorso anno. Al suo fianco nel ruolo di opinionisti Nicola Savino (che ha già condotto il reality) e Vladimir Luxuria che è stata concorrente in una edizione precedente. A loro il compito non solo di commentare quanto accade in Honduras, ma anche stuzzicare i protagonisti.

La prima puntata si è aperta con un ricordo di Rossano Rubicondi: è stata proprio Luxuria che ha voluto omaggiarlo dal momento che nel 2008 avevano partecipato insieme all’Isola dei Famosi. “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è, Rossano Rubicondi”, ha detto l’opinionista commossa ma dall’Honduras, anche a causa di un ritardo di trasmissione, Alvin ha interrotto l’applauso del pubblico e tagliato corto: “Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti”.





In una intervista rilasciata a Novella 2000 l’opinionista ha parlato della sua nuova esperienza e di Ilary Blasi: “La considero alla mano…Prevedo momenti di altissima ‘ilarità’, ma non escludo neppure quelli seri e profondi…”. Il giornalista ha poi colto la palla al balzo per chiedere a Vladimir Luxuria se crede alle voci sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E l’opinionista ha subito tagliato corto rispondendo con un secco no.

Poi Vladimir Luxuria ha detto all’interno della stessa intervista che vedrebbe bene all’Isola dei Famosi Alessandra Mussolini, che dopo aver chiuso con la politica si è buttata ormai a capofitto nel mondo della televisione: “Sono sicura che sarebbe molto divertente…”. Quindi ha rivelato un retroscena. Infatti poco prima della partenza del reality si era diffusa la voce che l’inviato in Honduras, Alvin, avesse il Covid. Poi a un successivo controllo il pericolo è rientrato perché è risultato negativo.

Ora Vladimir Luxuria racconta di essere stata molto vicina a a ricoprire nuovamente il ruolo di inviata. Per fortuna sua e di Alvin però l’allarme è rientrato abbastanza velocemente: “È stato un falso allarme, per fortuna sua…E un po’ anche per fortuna mia…Mi hanno fatto fare un check up medico completo in previsione di una possibile partenza…”.

“Quanti soldi prende come inviato”. Isola dei Famosi, il ritorno di Alvin: ecco quanto guadagna