All’Isola dei Famosi 2022 i colpi di scena e le sorprese non mancano, ma come in ogni reality anche le polemiche sono sempre dietro l’angolo. La quarta puntata è andata in onda giovedì 31 marzo e ha visto una serie di momenti emozionanti. Come la sorpresa ricevuta da Floriana Secondi, che ha potuto parlare con il figlio Domiziano ospite in studio.

E poi la prima vera eliminazione: Antonio Zequila ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2022 perché battuto al televoto proprio da Floriana Secondi, la naufraga con cui aveva avuto forti scontri nei giorni scorsi. Il programma di Ilary Blasi è anche molto incentrato sulle prove e quella per l’immunità ha generato qualche malumore tra il pubblico social.





Isola dei Famosi 2022, “prova da rifare”

Durante la quarta diretta dell’Isola dei Famosi i naufraghi si sono cimentati in una sfida di forza e resistenza per vincere la tanto ambita immunità dal televoto e la corona di fiori che simboleggia il leader della settimana. Erano appesi a una fune, in tensione su una pedana davanti a una vasca di fango e l’ultimo a rimanere in equilibrio avrebbe ottenuto la vittoria.

Alla fine ha vinto Roger Balduino che ha così garantito l’immunità anche alla sua compagna di gioco, Ilona Staller. Ma ecco la polemica. Come riporta il sito Funweek, durante la prova molti telespettatori dell’Isola dei Famosi hanno notato che mentre le pedane degli altri concorrenti si inclinavano progressivamente in avanti, quella del modello rimaneva dritta.

Da qui l’accusa mossa sui social. Roger Balduino ha vinto la prova leader perché facilitato dalla tavoletta non inclinata? A questo sospetto di molti, altri chiedono addirittura che la prova in questione venga ripetuta nella prossima diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Ma chissà se la produzione ascolterà o replicherà.

