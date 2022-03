Nuova naufraga ufficiale della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il nome è stato confermato dal settimanale Chi, dove si legge: “Web influencer e modella italo-cubana. 26 anni, ha già fatto un reality, il Grande Fratello. Due ex? Ricucci e Corona“.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha parlato anche dei nuovi naufraghi che sbarcheranno in Honduran insieme ai concorrenti sbarcati lunedì 21 in prima serata su Canale 5.





Isola dei Famosi 2022: il nome della nuova naufraga

“Il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi nasconde alcuni segreti. Mancano ancora dei concorrenti ufficiali che sono partiti separati dal gruppo e ora si trovano in Honduras pronti a entrare in corsa. Tra loro ci sono anche due sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa agli spettatori”, si legge sul magazine Chi.

Ma torniamo al nome della nuova naufraga: si tratta di Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello Nip. In realtà il suo nome era circolato sui social a causa di un clamoroso errore dello staff che si occupa della pagina ufficiale dell’Isola dei Famosa. La scorsa settimana, infatti, una sua foto con la divisa ufficiale dell’Isola era finita per sbaglio online ma poco dopo era sparita.

Patrizia Bonetti è stata una concorrente del Grande Fratello 15 – quello condotto da Barbara D’Urso e vinta da Alberto Mezzetti – ed era nota per le liti con Luigi Mario Favoloso e per essere stata l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi e di Claudio D’Alessio, figlio di Gigi.

