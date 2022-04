Isola dei Famosi 2022, poche ore e avrà inizio una nuova puntata. Lunedì 11 aprile 2022, infatti, Ilary Blasi tornerà a collegarsi in diretta col pubblico di Canale 5. E tornerà anche giovedì a commentare le avventure dei naufraghi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ma questa sarà l’ultima settimana del doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. La concorrenza di don Matteo 13 ha infatti spinto Mediaset a ripensare i giorni di messa in onda del reality, che dunque si sposterà al solo lunedì. La nuova linea partirà dalla settimana dopo Pasqua per organizzare la programmazione al meglio.





Isola dei Famosi 2022, la notizia per i naufraghi

Cresce dunque l’attesa per la puntata numero 7, nella speranza che il meteo migliori. In un messaggio sui social Alvin ha infatti reso noto che la situazione meteorologica “non è bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili”, ha commentato tenendo così i telespettatori costantemente informati su ciò che sta accadendo in Honduras.

Come se non bastasse, i naufraghi hanno anche subito un attacco notturno dai granchi. E poi l’eliminazione. Chi uscirà tra la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi e quella Nicolas Vaporidis e Ilona Staller? I sondaggi sembrano propendere per la prima coppia, ma a proposito di questo argomento i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 ancora non sanno che da stasera la loro avventura proseguirà da singoli.

Proprio così: nella nuova diretta Ilary Blasi comunicherà loro che “le coppie scoppiano”. L’anticipazione è fornita direttamente dagli account social del reality: “I nostri naufraghi dovranno farcela da soli! Siete pronti a scoprire come reagiranno?”, si legge nel post.

Isola dei Famosi 2022, decisione a sorpresa: sbarcano due nuovi concorrenti