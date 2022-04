Antonio Zequila è il primo eliminato dell’edizione 2022 de L’isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda ogni giovedì sera su Canale 5. Nella puntata del 31 marzo, dopo dieci giorni in Honduras, l’attore ha perso al televoto flash contro Floriana, vincitrice del televoto con l’81% dei voti.

Proprio in coppia lei ha affrontato la prima settimana nel reality, dove la convivenza è stata complicata. Il pubblico ha scelto di eliminarli da playa Accopiada e mandarli su Play Sgambada per una settimane, come naufraghi singoli e Antonio Zequila ha dovuto lasciare l’Honduras.





Isola dei Famosi 2022, l’ingresso in studio di Antonio Zequila bloccato dalla pubblicità

Nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda il 4 aprile l’eliminato della scorsa puntata è arrivato in studio. Tornato dall’Honduras e dopo aver fatto la quarantena preventiva, Antonio Zequila ha fatto così il suo ingresso in studio ma qualcuno ha notato qualcosa di strano. Annunciato da Ilary Blasi, il naufrago ha fatto il suo ingresso ma p stato interrotto dalla pubblicità e interpellato solo a fine puntata.

Nessuna intervista e nessun video che ha ripercorso i momenti di Antonio Zequila durante la sua permanenza nell’Isola dei Famosi e molti utenti hanno criticato questa scelta. “Ma Zequila schiaffato nei 10 secondi tra il rientro dai 60 secondi e l’altra pubblicità, e mai più preso in considerazione?”, si legge su Twitter. “Ma Zequila è entrato… pubblicità e si è seduto… fine. Il bentornato di Ilary Blasi”.

Ma Zequila è entrato in studio e non gli hanno neanche degnato 2 minuti #isola #isolaparty #isoladeifamosi pic.twitter.com/c3dR7uKVo1 — Donna Francisca (@donnafranzisca) April 4, 2022

“Questa cosa che abbiano fatto entrare Zequila e subito lanciato la pubblicità senza neanche farlo parlare lui inquadrato solo di sfuggita in*to nero”, “Perché Antonio Zequila è così nero?”, “s’è fatto più quarantene in hotel che giorni sull’Isola” hanno ironizzato altri utenti su Twitter.