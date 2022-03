L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata da poco e già iniziano a dipanarsi le prime dinamiche e i primi racconti della vita e delle esperienze dei naufraghi. Durante la puntata di giovedì 24 marzo è andato in scena lo scontro tra Floriana Secondi e l’attore Nicolas Vaporidis. L’ex gieffina lo ha accusato di avere con sé un telefono cellulare ed un rasoio elettrico. “Sei un bugiardo, perché non ammetti la verità? Ma sei tu l’attore, io l’attrice non la potrei mai fare perché non sono falsa. Io non riesco a recitare. Tu sei un grande attore io no, io sono un treno”.

Pronta la risposta di Nicolas Vaporidis: “Io non faccio queste cose, mi faccio da parte. Floriana è una bugiarda, mente. Se mi trovassero un telefono (l’ultima accusa di Floriana, ndr) sarei disposto ad andarmene e a pagare una penale pari al mio cachet”. In difesa di Nicolas Vaporidis è arrivata anche Vladimir Luxuria. “Floriana è personaggio molto forte ma non mi è piaciuta per niente. Tutto questo attacco l’ho trovato di basso livello”, commenta.





Durante la puntata c’è stato spazio anche per le vicende personali dei naufraghi. In particolare quella di Ilona Staller. In questi giorni ha avuto modo di aprire il suo cuore con i suoi compagni di viaggio, raccontando del legame speciale col figlio Ludwig e della separazione difficile nei suoi primi mesi di vita. Un dolore che ha colpito profondamente sia il pubblico che la stessa Ilary Blasi, che non ha nascosto la sua commozione di fronte alle parole di Ilona.

L’infanzia di Ludwig è stata infatti molto complicata: quando Ilona Staller si separò da Jeff Koons, lui rapì il bambino per portarselo a New York. Successivamente fu l’attrice a rapire Ludwig dalla casa di Jeff per poi riportarlo in Italia. A tutto questo seguì una lunga battaglia giudiziaria, che ha segnato profondamente la vita di entrambi. “È stato massacrante, terribile, mi sentivo morire”, ha raccontato l’ex pornostar, parlando di un dolore che è stato celato al grande pubblico.



“Sono mamma anch’io e non oso immaginare cosa tu abbia passato”, ha risposto Ilary Blasi visibilmente commossa. Ilona Staller ha poi continuato il suo racconto spiegando che anche se oggi ha un bellissimo rapporto con suo figlio Ludwig, non è stato facile recuperare il loro legame dopo anni di battaglie giudiziarie. Ilary Blasi, emozionata e commossa, ha fatto una sorpresa a Ilona, mostrando un video messaggio del figlio. “Ricorda che sei sempre nella mia mente, penso sempre a te”, ha detto lei salutando il suo Ludwig.

“Mentre Antonio dormiva”. Floriana Secondi imbarazza l’Isola dei Famosi: è successo nella notte