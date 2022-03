Ilona Staller e Marco Melandri si sono classificati ultimi al televoto durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Tuttavia non sono stati eliminati: hanno avuto la possibilità di raggiungere su Playa Sgamada Roger Balduino e Jovana Djordjevic. La spiaggia si è popolata ancora di più grazie alla presenza di Patrizia Bonetti, la new entry che non è riuscita a conquistare il suo posto su Playa Accoppiada.

Anche su Playa Sgamada c’è bisogno di un capo per mantenere ben saldi gli equilibri e sono stati proprio i suoi abitanti a scegliere a chi tocca questa fortuna. Il ruolo porta con sé privilegi molto importanti: il Capo avrà la possibilità di scegliere un compagno con cui formare una coppia e tornare in gioco su Playa Accoppiada oltre ad essere sollevato dagli incarichi più faticosi della vita sull’Isola. La scelta è ricaduta su Ilona Staller che – sorridente – ha accettato il ruolo: “È la nostra regina!” commenta Roger.





Ilona Staller è ritornata sulla vicenda del bacio di giuda dato a Floriana per il quale l’ex gieffina si è molto risentita: “Da Ilona non lo accetto! Mi hai dato il bacio di giuda e mi mandi in nomination?”. L’attrice dopo aver riflettuto sul gesto si è detta pentita: durante una conversazione con Roger Balduino gli ha detto che in realtà lei non avrebbe voluto nominare Floriana, quindi si è sfogata in un confessionale affermando: “Ho fatto una ca**ata!”.

Roger Balduino ha fatto sapere a Ilona di non essere per niente scontento di trovarsi a Playa Sgamada: “Meno male che non sono andato di là, io il casino lo detesto”. L’ex attrice ha risposto: “Alcuni litigano parecchio, pare che non bisogna essere pacifisti, nel senso umoristico”. A questo punto Ilona si è soffermata a parlare di Floriana: “A me piace, però il problema che io ho dato il bacio di giuda perché me l’ha suggerito Marco, effettivamente non volevo darlo a lei, però Marco ha detto dai dai, lei si è in***ata con me. Io e Marco eravamo ancora legati, lei era in coppia con Antonio, più che altro Marco non va d’accordo con Floriana”.

Ilona Staller ha continuato a spiegare nel dettaglio per quale motivo si è pentita di aver dato il bacio di giuda a Floriana Secondi: “Con lei ho un ottimo rapporto di amicizia, io veramente avrei baciato Carmen Di Pietro”. L’ex attrice per concludere ha criticato l’atteggiamento che la nota showgirl sta avendo in Honduras: “Non mi piace il suo stile molto comandante”. Nei giorni scorsi l’attrice ha avuto modo di aprire il suo cuore e ha raccontato i lunghi anni di battaglie giudiziarie per riavere il figlio Ludwig.

