Durante l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” per la prima volta i concorrenti sono stati divisi: tutte le coppie sono saltate e i concorrenti hanno iniziato a giocare singolarmente, a eccezione della coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino.

I due, oltre a essere rimasti in coppia, sono diventati i leader di questa puntata e sono anche i primi ‘innamorati’ di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Prima della sfida leader, i naufraghi sono stati divisi in due tribù quella della “Cucaracha” e quella dei “Tiburon”.





Isola dei Famosi 2022: “Mia sorella ha cercato di uccidere mia madre”

Roger Balduino ha sfidato Nicolas Vaporidis, leader della tribù Cucaracha e dopo averlo battuto è riuscito a conquistare la corona da leader per sé e per la compagna Estefania e l’immunità dalle nomination per tutta la sua squadra. Non solo giochi, all’Isola dei Famosi si parla del privato dei concorrenti e in queste ore si è scoperto un fatto choc su uno die naufraghi.

Stiamo parlando di Blind, il cantante noto per aver partecipato a X-Factor. Oltre a un fratello, Blind ha una sorella che in passato ha tentato di uccidere tua madre per derubarla. Intervistato da Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano subito dopo X Factor il naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi aveva detto.

“Ricordo quando mia madre mi ha chiamato con la voce affannata perché cardiopatica mentre mi diceva che mia sorella le aveva messo le mani addosso. Sono corso da lei subito, era in ospedale e ha avuto un altro infarto, in quel momento mi sono dovuto trattenere per non fare altre sciocchezze. Mi è scattato l’istinto di protezione. – aveva concluso Blind – La mamma è sempre la mamma”.

