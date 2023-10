Isabella Ricci, che fine ha fatto? A giugno scorso la notizia improvvisa del divorzio con Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto a Uomini e Donne e poi sposato. Poi, dopo qualche settimana di silenzio, la ex dama è tornata sui social ma è meno presente rispetto a prima. Tutti, però, si aspettavano un grande ritorno nello studio di Maria De Filippi. È tornata single e, essendo sempre stata molto amata dal pubblico, appariva più che scontato ritrovarla nel parterre con Gemma Galgani, Roberta Di Padua e le altre.

E invece niente. A più di un mese dall’inizio di questa nuova edizione del dating show del pomeriggio di Canale 5 nessuna traccia di Isabella Ricci. E a quanto pare non tornerà nemmeno nel prossimo futuro. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano infatti che nel corso delle prossime puntate non ci sarà spazio per il suo, per quanto attesissimo, ritorno in scena. Eppure in una delle sue ultime interviste la dama aveva ammesso che le sarebbe piaciuto poter ritornare in trasmissione.

Isabella Ricci sparita, cosa racconta il cavaliere UeD

Non aveva negato la possibilità di rimettersi in gioco per provare a cercare nuovamente l’anima gemella, lasciandosi così alle spalle il matrimonio naufragato con il cavaliere che sembrava essere il suo principe azzurro. Al momento, però, la sua presenza sarebbe in bilico e non si esclude che il ritorno possa avvenire magari più in là, nella seconda parte della stagione.

Chi invece è tornato a UeD e ha però da dire qualcosa su Isabella Ricci è Marcello Messina. Nella nuova intervista per il Magazine dedicato al programma, il cavaliere ex di Ida Platano si concentra ora sulle dame Cristina Tenuta e Roberta Di Padua ma ha un po’ il dente avvelenato con Isabella Ricci. Erano grandi amici ed era persino tra gli invitati al suo matrimonio, poi di colpo più nulla.

Marcello Messina è dispiaciuto e non ha idea dei motivi per cui la dama si è allontanata. “Vorrei solo sapere se ho detto o fatto qualcosa di sbagliato”, chiede il cavaliere facendo capire dunque che ad allontanarsi da lui sia stata lei. Gli viene solo da pensare che la fine del suo matrimonio abbia generato in lei delle sofferenze che l’hanno portato a cancellare tutte le persone legate in qualche modo alla coppia.