“L’ha fatto appena è uscita la notizia”. Isabella Ricci, il gesto di Maria De Filippi dopo l’annuncio della separazione

Isabella Ricci, la favola con Fabio Mantovani iniziata a Uomini e Donne è finita. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, ha scritto l’ex volto del dating show su Instagram e reso così nota la separazione dal marito. Così ha rotto un silenzio lunghissimo, durato un paio di mesi. Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi e il matrimonio, la coppia si era trasferita a Dubai con l’intenzione di viverci metà anno ma quello che aveva allarmato tutti era una strana assenza di foto, video e Storie da parte di entrambi.

All’improvviso più nessuna immagine di coppia, ma in generale più nessun segnale di vita. Da qui le preoccupazioni dei fan e le ipotesi più svariate di questo allontanamento dalla vita pubblica. Alcuni hanno pensato anche a problemi di salute, anche se chiaramente la rottura con Fabio Mantovani era tra le più quotate. E così è stato: giovedì scorso il primo (e ultimo) messaggio di Isabella Ricci su Instagram. Ma nessuna spiegazione sulle ragioni dell’addio.

Leggi anche: Bomba di Isabella Ricci su Ida Platano e Roberta Di Padua UeD: “Colpo di scena”





Isabella Ricci, il gesto di Maria De Filippi dopo l’addio

La ex dama del trono over di UeD ha annunciato la rottura definitiva con l’ex cavaliere che a maggio dello scorso anno aveva anche sposato ma non ha aggiunto altro se non quella frase che sa di delusione. Ovvero “Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Ora però una novità è emersa: il gesto di Maria De Filippi.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito Anticipazioni tv, subito dopo l’annuncio della separazione Isabella Ricci avrebbe ricevuto una chiamata da parte della conduttrice di UeD. Pare che Queen Mary, informata dalla redazione sulla rottura tra Isabella e Fabio si sarebbe messa in contatto con lei per darle forza.

Non solo. Sempre nella stessa telefonata Maria De Filippi avrebbe proposto a Isabella Ricci di provare a rimettersi in gioco nello studio di Uomini e Donne. Da settembre, o comunque nel corso della prossima edizione del dating show di Canale 5, la dama potrebbe ritornare in studio, come mormorava il pubblico già ieri.