Le riprese di Uomini e Donne 2023/2024 verranno mandate in onda a settembre. Maria De Filippi e tutta quanta la sua troupe stanno già lavorando per apportare al programma delle modifiche, così da mantenere sempre un pubblico attento. Nel frattempo si vocifera già su chi farà parte del cast nella nuova edizione e su chi tra i partecipanti storici rivedremo ancora mettersi in gioco.

Il primo nome venuto fuori è quello di Armando Incarnato, cavaliere storico di Uomini e Donne, capace di creare continue dinamiche nel programma. Nonostante sia lì da diversi anni non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita e dunque lo rivedremo protagonista del cast nella prossima stagione. Questo ovviamente soltanto se durante l’estate non creerà alcun legame con una donna.

Leggi anche: “20 chili in più, ora sono diversa”. Veronica Burchielli di UeD torna sui social dopo un anno di assenza





Uomini e Donne: ecco chi farà parte del cast della stagione 2023/2024

A settembre rivedremo su Canale 5 anche il volto di Gemma Galgani. Anche lei è una delle protagoniste indiscusse del programma, spesso finita a centro studio per scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Come ben sappiamo tra le due non scorre buon sangue e quest’anno Gemma non è riuscita a fare molte nuove conoscenze a Uomini e Donne. La novità potrebbe invece essere il ritorno di una donna che ha già fatto parte del cast, anche lei spesso partecipe di litigi con la dama torinese.

Parliamo infatti di Isabella Ricci, la quale ha da pochissimo annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio. I due si erano conosciuti proprio all’interno del dating show e dopo pochissimo tempo avevano deciso di sposarsi, dato il loro forte legame. Poche ore fa però è venuta fuori la notizia della rottura e dunque l’ex dama, tornata single, potremmo rivederla a settembre negli studi di UeD rimettersi in gioco per trovare l’anima gemella.

I motivi della rottura tra Isabella e Fabio non sono ancora noti. Lei ha annunciato il tutto con una frase specifica: “Quando è troppo bello per essere vero, non è vero“. Ciò lascia ovviamente pensare che la donna possa essere rimasta ferita e delusa da qualche atteggiamento dell’ex cavaliere. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli sulla questione, anche se si tratta di due persone molto riservate.