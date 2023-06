Che fine ha fatto Veronica Burchielli? L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne è tornata sui social dopo un anno di assenza e ha spiegato il motivo. La giovane è diventata famosa nel 2019 grazie al dating show di Maria De Filippi, prima corteggiatrice, poi tronista con un tira e molla con Alessandro Zarino, conosciuto per aver vestito i panni del tentatore in Temptation Island, dove aveva fatto scoppiare la coppia composta da Andrea e Jessica. Il suo profilo Instagram era fermo al 29 marzo 2022.

Nel 2019 la 27enne influencer di La Spezia era stata scelta del tronista Alessandro Zarino, ma rispose no e così Maria De Filippi la scelse come nuova tronista. Lei però lasciò il programma proprio insieme ad Alessandro Zarino, tornato in trasmissione per corteggiarla. La loro storia però non durò molto e annunciarono la rottura nel marzo del 2020.

Veronica Burchielli di Uomini e Donne torna sui social dopo più di un anno

Dal 29 marzo 2022 il silenzio social che aveva fatto preoccupare i fan, che per mesi si sono chiesti con insistenza cosa stesse succedendo a Veronica. Ora Veronica Burchiello è tornata sui social spiegando il motivo della sua assenza e i problemi che ha dovuto affrontare in questo anno. “La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo bisogno. Ho perso quasi 20 chili”. Insomma, una trasformazione che è riuscita a ottenere in questo anno in cui ha deciso di prendersi cura di se stessa. In una Instagram Story Veronica Burchiello ha parlato apertamente dei suoi problemi.

“Nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Il dimagrimento è stata una conseguenza dall’essermi presa del tempo per me”, ha scritto Veronica Burchielli dopo più di un anno di assenza dai social. “Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore di voi”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.