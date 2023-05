Arrivano importanti notizie su Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono innamorati grazie a Uomini e Donne e hanno lasciato il dating show di Maria De Filippi come una coppia. Tutto è andato sempre alla grande, infatti si è anche saputo che in passato hanno deciso di lasciare l’Italia per viversi la loro storia d’amore a Dubai. Adesso i fan della coppia hanno notato un aspetto molto significativo, che cambierebbe ogni scenario.

A proposito di Isabella Ricci e Fabio Mantovano, un paio di mesi fa i follower dell’ex dama di UeD si erano accorti di una sua assenza prolungata. Si erano sparse le voci peggiori, ma non erano arrivate conferme. Ora, però, gli utenti hanno fatto una ricerca molto specifica e nonostante non ci siano ancora una volta dichiarazioni ufficiali, stavolta l’indizio è chiarissimo e lascia trasparire qualcosa di davvero molto preoccupante.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, arriva una notizia allarmante

Purtroppo è trascorso davvero molto tempo da quando Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono fatti vedere insieme, quindi le voci peggiori erano circolate già alcuni mesi fa. Ma ora ci sarebbe una conferma definitiva di una situazione abbastanza preoccupante, legata all’ex coppia di UeD. L’ex dama e l’ex cavaliere non hanno né smentito né confermato, ma andiamo a vedere insieme cosa hanno scoperto sul web diversi internauti.

Non solo Isabella e Fabio non postano più immagini di coppia, ma adesso c’è chi si è reso conto che i due abbiano proprio smesso di seguirsi sui social network. Potrebbe dunque essere scoppiato un litigio, che abbia messo fine alla relazione, anche perché questo gesto drastico è giunto inaspettato. Tutti ora sono in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime ore, quando i due potrebbero rilasciare qualche intervista o intervenire sul web.

Le ultime immagini di Isabella e Fabio sul profilo di lei risalgono al 23 ottobre dell’anno scorso, mentre su quello dell’uomo l’ultimo scatto di coppia è datato 22 novembre. Poi il buio totale e ora questa possibilità di una rottura, che preoccupa.