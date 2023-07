Isabella Ricci, nemmeno il tempo di tornare a farsi sentire e vedere su Instagram che i retroscena sul suo divorzio da Fabio Mantovani spuntano come funghi. In breve, un mese dopo l’annuncio della separazione, avvenuta lo scorso 6 giugno, la ex dama di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio social. Lo ha fatto con un post: “Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi. Mi troverete un po’ dimagrita, ma il mio io è sempre forte. Mi siete mancati e vi racconterò qualche storia e vi porterò insieme a me, vi piacerebbe farmi compagnia?”.

Sotto, ovvio, una pioggia di commenti: tanti la rivorrebbero a UeD, ma sono comunque felici di risentirla e rivederla dopo tanti mesi di silenzio. Sui motivi dell’addio a Fabio Mantovani, però, niente di niente. Restano solo tanti punti interrogativi, perché al massimo Isabella Ricci ha parlato di crisi iniziata a gennaio. Stop. Le ragioni dietro la separazione restano private, anche per l’ex cavaliere, che non si è ancora mai sbilanciato sui social come nelle interviste rilasciate in questi giorni.

Isabella Ricci, retroscena choc sul divorzio

Ma tra i tanti, a commentare il nuovo post di Isabella Ricci è arrivato anche Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha sganciato una vera e propria bomba sull’’ex dama di UeD tra le ultime Storie Instagram. A suo dire, avrebbe investito a Dubai e poi abbandonato Fabio nel momento perfetto e senza alcuna motivazione valida.

“Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa fa i drammaturghi ogni volta – ha scritto – Perché non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si è sbarazzata del marito mandandolo via senza motivo apparente?! No, non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi rispetto al ruolo del carnefice”.

Sarà così? Nel frattempo anche Fabio Mantovani ha parlato di nuovo. “Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro – scrive sotto un post di una pagina fan dedicata a Isabella Ricci – Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza”. Torneranno nello studio di UeD a raccontare come sono andate davvero le cose? Chissà.