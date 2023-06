Isabella Ricci torna a farsi sentire dopo mesi. L’ex protagonista di Uomini e Donne, amatissima dal pubblico, di nuovo su Instagram con una notizia bomba. Tanti lo sospettavano, tanti altri iniziavano a pensarci ma non ci volevano credere. E poi c’era chi ipotizzava problemi di salute, vista questa assenza così prolungata e strana da parte della dama, che da quando ha partecipato a UeD aggiornava quasi quotidianamente il pubblico social. Poi, dopo tante ipotesi, è arrivato un post.

Poche righe in cui Isabella Ricci spiega cosa è successo in questo periodo con Fabio Mantovani, l’uomo conosciuto negli studi di Maria De Filippi e poi sposato. Dopo tanti rumor che volevano la coppia sempre più lontani, è arrivato l’annuncio ufficiale: è finita. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, ha scritto l’ex volto del dating show su Instagram e reso così nota la separazione dal marito.

Isabella Ricci, l’annuncio ufficiale

Il motivo della rottura, però, non è dato da sapere. Isabella Ricci non è entrata nel merito delle ragioni che hanno contribuito ad allontanarla dall’ex cavaliere ed ex marito ma certamente quella frase “quando è troppo bello per essere vero, non è vero” lascia presagire una certa delusione. Come se la tempesta fosse arrivata all’improvviso.

Chiaramente questo post ha scatenato i fan dell’ex UeD. Subito moltissimi i commenti per saperne di più, per capire cosa sia successo alla coppia per cui avevano tanto tifato ai tempi del programma. Da lei, però, nessuna risposta alla curiosità del pubblico. Numerosi anche i messaggi di supporto e vicinanza e i complimenti per il modo e la riservatezza con cui ha gestito il tutto.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani avevano abbandonato insieme la trasmissione a fine 2021. Meno di 6 mesi dopo le nozze con rito civile e poi il trasferimento a Dubai, dove avevano deciso di vivere metà anno, il tutto sempre con la partecipazione dei fan, che vedevano spesso foto e storie della coppia. Da 2 mesi circa, però, più niente. Fino a oggi, con l’annuncio ufficiale della rottura.