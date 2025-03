Colpo di scena al Grande Fratello con Helena protagonista. Nella serata del 17 marzo ci sarà qualcosa di sorprendente in diretta, infatti Alfonso Signorini le comunicherà una cosa pazzesca. Presumibilmente Javier non farà salti di gioia, visto che si paleserà qualcuno che è stato importante nella vita della modella brasiliana.

Durante la puntata del Grande Fratello, Helena sarà chiamata dal conduttore e potrà avere un incontro inaspettato. Proprio a ridosso della fine del reality show, ci sarà una persona che vorrà parlare con lei e potrebbe dirle cose interessanti per darle la forza di arrivare fino alla finale.

Leggi anche: “Sappiamo bene cosa hai fatto”. Grande Fratello, Helena contro Shaila: “Parliamo di Lorenzo”





Grande Fratello, sorpresa per Helena: chi sta per incontrare

Lo spoiler sul Grande Fratello e su Helena è giunto dall’influencer Deianira Marzano nella giornata del 16 marzo. La Prestes sta per avere un incontro speciale, una vera e propria sorpresa che non si aspetta. Andiamo a scoprire insieme che cosa succederà tra qualche ora nella trasmissione di Canale 5.

Questo il messaggio della Marzano su Instagram: “Domani (oggi n.d.r.) sorpresa per Helena: il suo ex fidanzato Carlo Motta! Sperando che non ci ripensi all’ultimo minuto”. Quindi, potrebbe esserci l’ex partner ad avere un confronto con lei, anche se non sappiamo ancora cosa le direbbe.

Helena e Carlo Motta si erano conosciuti e messi insieme nell’estate del 2022, poi quando la modella aveva partecipato all’Isola dei Famosi c’era stata la conferma della relazione. In seguito si erano lasciati e pare non benissimo, come rivelato da lui stesso in un’intervista a Fanpage: “A me sarebbe piaciuto restare in buoni rapporti, però non è successo perché lei non accettava il fatto che volessi lasciarla. Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero. Poi ho deciso di bloccarla”.