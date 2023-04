“Ipocriti del c…”. Tina e Gianni, succedono cose molto brutte. Pesante accusa fuori dallo studio di UeD

Dopo gli attacchi subiti in studio Armando Incarnato decide di rispondere. Uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne si serve dei social per lanciare messaggi in seguito a quanto accaduto durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come il pubblico ha potuto vedere ci sono state diverse polemiche nei confronti del cavaliere napoletano che si è ritrovato ad affrontare una situazione complessa di grande tensione.

Soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati duramente contro Armando Incarnato, accusato di essere una persona maleducata e di aver mancato di rispetto anche alla conduttrice Maria De Filippi. Subito dopo la puntata in tv, il noto cavaliere di UeD non ha perso occasione per lanciare stoccate al vetriolo sui social. Vale la pena quindi riepilogare quanto successo in studio per capire la reazione di Armando Incarnato.

Leggi anche: “Vergogna”. UeD: Armando Incarnato, il gesto choc in studio. Ed è subito rivolta





UeD, Armando Incarnato reagisce agli attacchi: “Ipocriti…”

Scendendo nel dettaglio l’ultima puntata di Uomini e Donne è stata caratterizzata da critiche pesanti nei confronti del cavaliere che da anni è uno dei protagonisti del programma. Armando Incarnato, infatti, si è reso protagonista di un episodio che ha scatenato accese discussioni in studio, portando Gianni Sperti e Tina Cipollari a scagliarsi duramente contro di lui. Il motivo? Durante una discussione Incarnato ha abbandonato la trasmissione non rendendosi conto che in quel frangente stava parlando Maria De Filippi.

Appena rientrato in studio, Gianni Sperti non ha fatto sconti ad Incarnato e l’ha accusato di aver mancato di rispetto alla conduttrice. Quindi è nata un’altra discussione che ha portato anche Tina Cipollari a puntare il dito contro il cavaliere napoletano che ha reagito replicando agli attacchi e trovando sponda anche in Maria De Filippi che avrebbe preferito la sua scelta di abbandonare lo studio per qualche minuto, piuttosto che vederlo litigare animatamente e furiosamente con Silvio, il cavaliere che lo avrebbe “provocato”.

Dopo la puntata Armando Incarnato si è riversato sui social e ha espresso il suo stato d’animo lanciando delle frecciate che non sono passate inosservate. “Io lavo la macchina, voi lavatevi la coscienza. Ipocriti del c…”, ha scritto Incarnato nel sua storia su Instagram pubblicata dopo la puntata. “Il mio è un mondo bellissimo…”, ha aggiunto ancora il cavaliere, che con queste parole sembra riferirsi ai due opinionisti del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo i pesanti attacchi subiti.