Helena, Javier e Zeudi. Ancora una volta, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto chiarire i rapporti dei tre concorrenti protagonisti dell’ormai famoso triangolo. Ha quindi mostrato le lacrime che ha versato la modella nei giorni scorsi, ma anche le critiche che ha rivolto alla coinquilina e i dubbi che ha avuto sulla sincerità del fidanzato.

La ex Miss Italia nonché terza finalista del GF non ha gradito l’atteggiamento accusatorio di Helena, tant’è che a un certo punto ha ricordato un episodio che risale a meno di due settimane fa: “Lei mi ha invitato sul letto con loro e poi si ingelosisce per un cuore? Questa è follia, follia”, ha detto Zeudi.

Leggi anche: “Ma Yulia?!”. E la mamma lo gela: sorpresa amarissima per Giglio al Grande Fratello





GF, Zeudi e Javier faccia a faccia senza Helena: “Non ho nulla da nascondere”

In diretta Javier ha tentato ancora una volta di rassicurare la compagna sul sentimento che prova per lei, ma ha ripetuto più volte che vorrebbe mantenere un rapporto civile con Zeudi fino alla fine del programma. E lo ha ribadito anche alla diretta interessata, quando i due, nella notte, si sono ritrovati in cucina e parlato a lungo.

“Io voglio un rapporto libero con te, nulla da nascondere”, ha detto il pallavolista mentre preparava la cena. Lei ha sottolineato più volte che non si intrometterebbe mai in una storia d’amore, e Javi l’ha rassicurata: “Non l’hai mai fatto, stai tranquilla”. “Helena è gelosa soprattutto perché tra noi c’è un pregresso, seppur minimo. Sono stato il primo a dirle di venire ad abbracciarti stasera – ha aggiunto – Abbiamo giocato a tris, qual è il problema? Non c’è niente di male e tu non hai mai fatto niente”.

Volete ancora difendere Javier dicendo che non ha visto le clip?

Stasera ha sentito

“Guarda ora H si arrabbia” “Adesso si lasciano”

“Si è avvicinato lui per giocare” ma continua a dire

“Contro te non ho niente, lo so che tu non c’entri”

Javier è proprio incantato da Z!#helevier pic.twitter.com/lwBMercvFa — Ivy_laRossa (@ginger_larossa) March 14, 2025

Helena era lontana quando c’è stato questo chiarimento e la cosa non è piaciuta a molti fan del GF. E hanno commentato a più non posso questo confronto: “Lui è proprio incantato da Zeudi”, “Nonostante i dubbi di Helena, Javier continua a difendere Zeudi dicendo che non si è mai messa in mezzo tra loro”, “Si vede che Zeudi avrebbe continuato la conoscenza con Javier se lui l’avesse aspettata”, “Helena ha fatto bene ad arrabbiarsi per il cuore all’aereo sulla loro chimica, non lo dovevano fare”, “Questa situazione sta diventando imbarazzante”, si legge su X.