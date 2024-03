Anita protagonista totale al Grande Fratello. Nella nuova puntata del reality show, andata in onda lunedì 4 marzo 2024, la romana ha avuto un bel da fare tra critiche di Alfonso Signorini, commenti forti degli altri concorrenti (Beatrice Luzzi su tutti) e addirittura il voto del pubblico che la manda dritta al televoto eliminatorio di giovedì 7 marzo. Ma ovviamente durante la diretta si è parlato anche dell’interesse che c’è tra lei e Alessio Falsone.

Entrambi gli inquilini della casa vorrebbero approfondire la conoscenza, si è capito, ma lui – che ha stretto un’amicizia anche con Perla – è frenato dalla relazione di lei. Alessio ha spiegato a Paolo Masella di voler andare più a fondo ma la presenza del fidanzato di Anita, Edoardo, lo blocca. Ricordate? Giusto qualche settimana fa lui aveva fatto una sorpresa alla concorrente.

GF, Anita choc: “Sono single”

Ma qui arriva il colpo di scena perché durante la pubblicità Anita ha cambiato le carte in tavola e detto di essere single. “Lo so benissimo, ma ti ricordo Max che non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca. Non è come se fosse… Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo”, ha spiegato a Varrese.

“Ma posso essere libera di fare quello che voglio? Sono single… E poi non sapevo che sarebbe entrato lui. Quella storia è romanzata perché siamo in tv. Di che stiamo parlando?”, ha continuato parlando sempre con l’attore che le ricordava di Edoardo e della sorpresa. Varrese le ha anche detto che dovrà prendersi le responsabilità di ciò che sta dicendo.

Il Guru sta smontando la Laureata



QUESTA FOTTUTA PUNTATA #grandefratello pic.twitter.com/oF2wEg2QZr — falsaaaaah (@falsaaaaah) March 4, 2024

Perché quando Edoardo le ha fatto una sorpresa alcuni giorni fa, la loro sembrava la storia più magica di sempre, “la favola più bella del mondo. Devi prenderti la responsabilità di ciò che accadrà”, ha aggiunto. Ma Anita ha continuato dritta per la sua strada e replicato di aver frequentato Edoardo solo 20 giorni prima entrare al Grande Fratello e di non aver mai detto di amare nessuno: “Io mi prenderò le conseguenze di quello che accadrà, Edoardo lo sa benissimo”.