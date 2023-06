La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto l’Italia intera. Da ogni parte arrivano ricordi e tributi per l’imprenditore e politico che dagli anni Ottanta ha cambiato l’Italia. Prima imprenditore, poi politico, Silvio Berlusconi è spirato il 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato il venerdì prima a causa delle sue condizioni di salute.

Malato da due anni di un tipo di leucemia che colpisce soprattutto le persone in avanzato stato d’età, Silvio Berlusconi è morto lunedì 12 giugno alle 9:30 e dopo la notizia i palinsesti della televisione italiana sono stati rivoluzionati. Come tutti sanno lunedì la puntata in diretta dell’Isola dei Famosi è stata cancellata. La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha ovviamente rivoluzionato tutto il palinsesto della televisione, ma in particolare quello di Mediaset, di cui l’ex premier era fondatore e il figlio Pier Silvio è amministratore delegato.

Morte Silvio Berlusconi, Fabio Alisei spiega cosa è successo all’Isola dei Famosi

Dopo lo stop della puntata in diretta, l’account ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023 ha pubblicato un comunicato ufficiale. Durante la semifinale dell’Isola dei famosi 2023 Marco Mazzoli riceverà la sorpresa del collega e amico Fabio Alisei, che si trova già in Honduras e che ha spiegato cosa è successo dopo che i naufraghi hanno appreso la notizia della morte di Silvio Berlusconi. “La produzione mi ha chiesto di stare qui fino a venerdì, c’è molta incertezza in questo momento ma non solo qua. Vi aggiornerò anche se non so esattamente che cosa farà ma vi tengo aggiornati”, ha detto il conduttore dello Zoo di 105.

Fabio Alisei è arrivato in Honduras sei giorni fa per la sorpresa, poi saltata a causa della morte di Silvio Berlusconi, per l’amico e collega Marco Mazzoli. “Ho incontrato Alvin che mi ha detto che ha comunicato ai naufraghi la morte di Berlusconi. Ieri ho fatto il bucato e non ci sono grosse novità. Lo Zoo di 105 torna in onda giovedì. Loro saranno regolarmente in onda io sono in Honduras… Tornano giovedì una volta concluso il lutto nazionale e terminato anche il funerale di stato di Berlusconi“.

“Quindi pazientate ancora un po’, è una situazione imprevista e straordinaria. Mi hanno detto che in Italia c’è molta confusione e molte cose si sono fermate. Quindi anche lo Zoo si è fermato… portate pazienza ed un abbraccio a tutti!”, ha concluso Fabio Alisei. La semifinale sarà trasmessa in diretta venerdì 16 giugno. Per quanto riguarda la finale, invece, è stata confermata la diretta per lunedì 19 giugno.