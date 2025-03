Come annunciato dalla stessa Lory Del Santo su Instagram e anticipato da Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratello (quella di giovedì 13 marzo 2025, ndr), l’attrice e regista nonché ex concorrente è entrata nella casa. Non certo per mischiarsi agli altri inquilini ma per mettere alla prova alcuni di loro che si sono dovuti sfidare di fronte a lei per ‘The Lady’.

E così sia Lorenzo Spolverato che Tommaso Franchi hanno dovuto provare una situazione di corteggiamento nei confronti di, indovinante un po’, Helena Prestes. Un set vero e proprio allestito nella casa per una performance in costume da bagno su una spiaggia caraibica, dove la bellissima modella brasiliana si trovava seduta su una sdraio.

GF, Helena e Lorenzo: si è notato

Il fidanzato di Mariavittoria si è ricordato perfettamente la frase indicatagli da Lory Del Santo e si è guadagnato l’applauso del pubblico. Poi è arrivato il turno di Lorenzo, che si è dimostrato piuttosto in imbarazzo con Helena, ma ci sta visto che tra i due ormai non corre buon sangue. Ciononostante, si è dimostrato coraggioso e ha portato avanti la scena.

Ha però ricevuto una critica da parte della regista: non ha approfondito abbastanza. Ma proprio nello sketch con Lorenzo si è parlato di “uno sguardo”. E infatti dopo la puntata, parlando della performance, Helena si è rivolta a Lorenzo: “Io c’ero, ti guardavo negli occhi“. E Lorenzo ha risposto: “E io non ti ho guardato negli occhi?”.

Helena e Lorenzo são os grandes protagonistas e rivais da edição. Não há discussão. Eles sempre foram os cabeças de ambas as facções da casa e todos os grandes enredos foram criados a partir do relacionamento deles#heleners #GrandeFratello pic.twitter.com/Mp04qdAdwZ — Thá (@Cabelloseptine) March 14, 2025

In effetti quello sguardo a molti è parso molto intenso, ‘intimo’ forse anche troppo per quanto c’è stato nei mille contrasti tra Helena e Lorenzo… Non solo. Sempre giovedì si è notato anche come Zeudi sembra non riuscire a togliersi dalla testa Helena. O comunque gli occhi di dosso per i complimenti fatti per l’outfit.