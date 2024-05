Sono passati ormai diversi mesi dall’inizio di Uomini e Donne. Tanti sono stati i tronisti e le troniste, cavalieri e dame, hanno trovato l’amore o hanno cercato di trovarlo. Come ogni anno qualcuno è stato fortunato, ma altri no, come Ida Platano. L’ex dama, dopo anni di tira e molla con Riccardo, è salita sul trono e alla fine della sua esperienza, ha lasciato senza scegliere. Il corteggiatore Mario è stato cacciato, mentre Pierpaolo ha deciso di abbandonare lo studio a causa dell’indecisione della tronista.

Nei giorni scorsi si è registrata una delle ultime puntate del programma, la cui messa in onda si concluderà a maggio, e c’è stata la scelta del tronista campano Daniele Paudice. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni dell’ultima registrazione, condivise da Lorenzo Pugnaloni, Daniele ha scelto Gaia Gigli e lei ha detto sì.

“E no, così non si fa”. Uomini e Donne, scoppia il caso su Ernesto e lui lascia il programma





Uomini e Donne, Fabio chiude con Sabrina

A Uomini e Donne continuano anche le conoscenze nel parterre di dame e cavalieri. Dopo la dine trono classico di Ida Platano, nella puntata di mercoledì 15 maggio si è tornati a parlare del Trono Over. Tra dame e cavalieri continuano a esserci tensioni. Mario è stato chiamato per risolvere il triangolo con Milena e Ilenia e il cavaliere ha scelto di rinunciare a Ilenia per dedicarsi alla conoscenza dell’altra dama.

Poi è stato il momento di Fabio. Il cavaliere è uscito con Sabrina e tra i due è subito scattato un bacio. “A me lui piace e lo sa”, ha detto la dama mentre raccontava i dettagli della serata trascorsa insieme al cavaliere. I due sono al centro dello studio e interpellati anche dagli opinionisti Tina e Gianni spiegano com’è andata la serata e soprattutto se c’è l’intenzione di proseguire la conoscenza.

Fabio preferisce interrompere la conoscenza con Sabrina… Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/BNMyBLzXRV — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 15, 2024

Sabrina ha detto di voler continuare la conoscenza perché ”a me lui piace e lo sa”, ma Fabio l’ha bloccata. “Vorrei avere una donna con una marcia in più”, ha detto il cavaliere tirandosi indietro. “Al momento vorrei interrompere la cosa per guardarmi intorno e trovare una donna con una marcia in più”, ha spiegato il cavaliere. Sabrina è dispiaciuta. I due si risiedono nel parterre.