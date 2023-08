“Da quando di recente mi sono riaffacciata al mondo dello spettacolo, ho detto ai miei clienti che prima o poi dovranno prepararsi a non vedermi per due o tre mesi”. Fra le pagine del settimanale Nuovo Selen ha lanciato la proposta per partecipare a uno dei programmi più importanti della prima serata della Rai. L’ex attrice, ora imprenditrice e titolare di un centro di estetica, qualche tempo fa ha raccontato di avere avuto un periodo di castità lungo 15 anno dopo aver abbandonato il set dei film pornografici e oggi è pronta per una nuova sfida.

“C’è mancato poco che non partissi per L’isola dei Famosi. Chissà se questa sarà la volta buona del ritorno in tv. Ho ricordi molto dolci che mi legano a Ballando con le Stelle. Lo seguivo quando allattavo mio figlio Gabriele”, ha rivelato l’ex star del porno al settimanale Nuovo. Selen è stata una delle figure più discusse degli anni Novanta.

Ballando con le stelle, l’ex attrice Selen si propone a Milly Carlucci

Selen ha lanciato una proposta a Milly Carlucci per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. “Mi piacerebbe partecipare perché sono sicura che c’è tanta gente che desidera rivedermi in onda e perché sono un personaggio interessante che ha fatto parte del costume italiano. Nel mio campo sono stata un’eccellenza! E poi in tv di s3sso forse ce ne è anche troppo, ma mancano sensualità e femminilità, quell’erotismo vecchio stile che io potrei rappresentare al meglio”.

“Mi preoccuperebbe la telefonata di mio figlio Gabriele a fine puntata! Lui è sempre molto critico con me“, ha rivelato Selen, all’anagrafe Luce Caponegro, parlando del figlio nato dalla relazione con l’ex calciatore Nicola Zanone. Al momento non c’è nessuna conferma ma l’ex attrice porno ha lanciato l’appello e chissà se Milly Carlucci lo raccoglierà.

Intanto si allunga la lista dei possibili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Tra i nomi più gettonati, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Francesca Barra, Dan Peterson, storico telecronista di basket, Nino D’Angelo, Bobby Solo, Leo Gassmann, Michele Placido, Rosanna Lambertucci, l’attore Maurizio Micheli, Fabio Cannavaro ed Edwige Fenech.