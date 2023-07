Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le stelle, la notizia delle ultime ore. Grande rivoluzione in vista dello start del programma di successo di Milly Carlucci. Sarà ancora una volta Ballando con le stelle con i suoi talenti vip ad allietare le serate degli italiani. Il cast? Tra un’indiscrezione e una conferma, questo si sta sempre più arricchendo di nomi che fanno decisamente chiacchierare i fan del programma. Il sito Dagospia non fa che lanciare le sue esclusive. E oggi sotto la luce dei riflettori c’è proprio l’ex moglie del conduttore. La notizia vi sorprenderà di certo.

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle? I fan sono a caccia di quante più informazioni utili in vista dello start del programma di Milly Carlucci. E la notizia di oggi alza l’asticella delle aspettative alla luce degli ultimi fatti accaduti. Secondo quanto riportato sul sito Dagospia, sarebbe proprio Sonia Bruganelli ad aspirare alla sedia vuota della giuria.

Leggi anche: “È lui il nuovo giudice”. Ballando, rivoluzione Milly Carlucci: arriva il volto top di Canale 5





Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle? L’indiscrezione è una vera bomba

Sembra infatti che Sonia stia decisamente puntando a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli, peccato però che a non essere d’accordo sarebbe proprio la padrona di casa. Stando a quanto riferito, Milly Carlucci non approverebbe la partecipazione di Sonia seduta alla cattedra di giuria. Piuttosto per lei potrebbe essere destinato il posto tra i concorrenti. La proposta della Bruganelli, però, sembra essere arrivata proprio sotto suggerimento dei vertici Rai.

Ma la decisione finale non può che essere tra le mani di Milly. Cosa accadrà dunque? Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia afferma a tal proposito: “Criticano tanto il modo in cui Selvaggia fa la giurata a Ballando con le Stelle, ma la lista di quelli che hanno provato e provano a fregarle il posto è infinita. Telefonate su telefonate. Ma tutto resterà identico. Pure il lampadario anni ’30”. E secondo il giornalista Sonia non sarebbe la sola ad aspirare alla poltroncina di Selvaggia.

In attesa di capire qualcosa di più, il sito TvBlog ha annunciato un’altra indiscrezione bomba sul programma. Sembra che una coppia sia pronta ad approdare sul palcoscenico di Rai 1. Stiamo parlando di Simona Ventura e Paola Perego, reduci dal successo di Citofonare Rai2. Non una notizia qualsiasi dunque: i fan non possono che attendere una conferma effettiva.