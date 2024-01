Improvvisa tensione al Grande Fratello, con Rosy Chin protagonista di un momento di grande nervosismo con alcuni suoi amici. Si stava parlando di un argomento che lei ha molto a cuore, quando si è infastidita per alcuni commenti di Varrese, Anita e Garibaldi. E alla fine ha annunciato l’intenzione di prendere una drastica decisione dopo aver ascoltato attentamente tutto.

Infatti, nelle scorse ore al Grande Fratello Rosy Chin si è arrabbiata perché Varrese, Anita e Garibaldi le hanno chiesto un cambiamento per quanto concerne la cucina. I tre gieffini non pensavano però di offendere la food blogger, la quale invece ha accolto negativamente quelle affermazioni. Ed è stato davvero difficile contenere la sua tristezza e rabbia, emerse subito.

Grande Fratello, Rosy Chin furiosa coi suoi amici: “Non lo faccio più”

Tutto è iniziato quando durante un dialogo al Grande Fratello, Rosy Chin è stata invitata da Anita, Garibaldi e Varrese a cucinare per loro qualcosa di bianco, con semplicemente olio e parmigiano senza la presenza del sugo. A quel punto Rosy si è subito inalberata: “Non costringo nessuno a mangiare la mia cucina e ciò che preparo. Ma dire che faccio abuso di burro come dite, no, perché non è così“.

Anita e Giuseppe, in particolare, sono rimasti stupiti da quel comportamento di Rosy e lui ha anche aggiunto: “A te sembra che le cose semplici a noi non piacciono”. In un primo momento la Olivieri ha provato a farla ragionare, ma la food blogger ha annunciato clamorosamente: “Non cucino più, non mi va più di cucinare“. Si è sentita offesa e se n’è andata via, allontanandosi dai suoi amici.

Rosy ha cercato di isolarsi e ha cominciato a fumare la sigaretta per calmarsi. Alla fine è stato Maddaloni a rincuorarla, ma la concorrente non si aspettava di essere messa in discussione da Anita, Varrese e Garibaldi, per il presunto abuso di burro nel cibo. Critiche che non le sono andate proprio giù e vedremo se ci sarà presto occasione per un chiarimento.