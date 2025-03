Il Grande Fratello è ormai arrivato alle battute finali e la tensione cresce mentre si avvicina il momento tanto atteso della finale. Tra i protagonisti che si contendono il titolo di vincitore ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Zeudi Di Palma e, in attesa di conoscere l’esito del televoto, una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Le due ultime concorrenti, infatti, si trovano al televoto e solo una di loro riuscirà a conquistare il posto da quinta finalista del reality condotto da Alfonso Signorini, con il verdetto che verrà rivelato questa sera.

Ma al di là della gara, ci sono anche emozioni personali in gioco. Helena e Mariavittoria, infatti, stanno per riabbracciare i loro fidanzati, Javier e Tommaso, che sono stati eliminati dal gioco nelle scorse settimane. Javier è uscito proprio la settimana scorsa, durante il televoto con Chiara Cainelli, mentre Tommaso Franchi è stato eliminato da più di due settimane.

Leggi anche: “Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più





Grande Fratello, Helena e Mavi ironizzato sul loro futuro fuori

In queste ultime ore nella Casa, Helena e Mavi hanno avuto l’opportunità di parlare dei loro fidanzati e di quello che accadrà quando lasceranno il Grande Fratello. In un momento di leggerezza, le due concorrenti si sono ritrovate in cucina a discutere scherzosamente su come sarà il loro incontro con i rispettivi compagni una volta fuori dalla Casa. “Mavi, se restiamo single prendiamo un b&b tipo in Thailandia, in un paradiso”, ha detto Helena, ironizzando sul futuro.

Mariavittoria ha risposto consigliando all’amica di controllare il cellulare di Javier: “Domani lo scopriremo… prima di baciarlo controlla il telefono”, ha commentato la dottoressa, suscitando le risate di Helena e i commenti social. Questa scena, infatti, ha subito fatto il giro dei social, con il pubblico che non ha potuto fare a meno di commentare i commenti tra tra le due concorrenti, che si sono ritrovate a scherzare sulla loro vita sentimentale a poche ore dalla finale.

Helena: Mavi se domani siamo davvero single andiamo in Thailandia e ci prendiamo un BnB



Mavi: lo scopriremo domani. Prima di baciarlo controlla il suo telefono #helevier #tommavi pic.twitter.com/pQVtwJMiP5 — Vans 😈 (@vansdeusmeu) March 30, 2025

Che sia una battuta o una riflessione più seria, la scena ha sicuramente strappato un sorriso ai telespettatori. “Mi fanno morire, quanto mi mancheranno”, “Per piacere già hanno avuto il terremoto quella povera gente, proprio voi ci mancate”, “Oggi vi scoprirete con l’anello al dito altro che cornute”, “Ma che pazze”, “Mi fanno morire queste due”, si legge infatti su X.