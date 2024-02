“Insensibile, che schifo!” Affari Tuoi, bufera contro il dottore. La gara di Barbara, rappresentante della Sardegna nel gioco televisivo di Amadeus, non ha avuto un inizio promettente nella puntata trasmessa su Rai1 durante l’accesso primetime del 1 febbraio 2024. Insieme a sua sorella Francesca, Barbara ha assistito alla ‘scomparsa’ di più pacchi rossi rispetto a quelli azzurri durante la prima metà del gioco, ritrovandosi con un bilancio di sette pacchi azzurri contro quattro rossi.

In modo alquanto ironico, i primi due pacchi aperti contenevano rispettivamente 0€ e 300.000€, evento che ha spinto Amadeus a commentare con stupore: “Non era mai successo che un concorrente aprisse prima il pacco con 0€ e poi quello con 300.000€”. Successivamente, la situazione è migliorata e le sorelle sono riuscite ad equilibrare il gioco, raggiungendo un pareggio di quattro pacchi per colore, con il pacco rosso più alto contenente 200.000€.





Le sorelle hanno continuato a giocare per cifre di 5.000€, 15.000€, 30.000€ e il già menzionato pacco da 200.000€, mantenendo un numero uguale di pacchi azzurri. Dopo ulteriori eliminazioni, sono rimasti due pacchi azzurri e tre rossi, con i 200.000€ ancora in gioco. Barbara e Francesca hanno declinato tutte le offerte e i cambi proposti fino all’ultimo, con Barbara che ha motivato la loro scelta dicendo: “A casa abbiamo un’altra sorella, che ha un bambino affetto da una malattia genetica rara”.

Il dottore in questo momento✨ #AffariTuoi pic.twitter.com/q1zRT68vWU — Not me 🤌🏻| Antep fıstığı 🥜💚 (@Not_bibbo) February 1, 2024

#AffariTuoi

La sorella storce il naso credeva che il dottore offrisse di più — Anna G ⚪⚫ (@tabisca74) February 1, 2024

E ancora Barbara: “Vorremmo vincere più di 22.000€, perché nostro nipote ha bisogno di cure e di assistenza sia adesso che in futuro. Rifiutiamo con rispetto il dottore, ci ha offerto tanti soldi, ma vogliamo andare avanti”. Nonostante avessero rifiutato l’offerta finale del dottore di 22.000€, in un inaspettato cambio di rotta, Barbara ha accettato 28.000€ per aprire poco dopo il pacco da 200.000€, scatenando i festeggiamenti in studio.

La partita peggiore del dottore #AffariTuoi — Eugenio Saiani (@EugenioSaiani) February 1, 2024

Poteva essere meno tirchio il dottore. Che schifo. #AffariTuoi — MOLOTOV (@osmanlikadini) February 1, 2024

Se racconti la storia a sto punto il dottore ti frega #AffariTuoi — Eugenio Saiani (@EugenioSaiani) February 1, 2024

Amamemedeus: quando Belzebù incontra il dottore, il dottore muore e Belzebù Amadeeeee trionfa#AffariTuoi pic.twitter.com/aeE2e8r0zz — 💐💐perché Sanremo è SanrEdo 💐💐🎶 (@rienneva_plus) February 1, 2024

Alla fine, il pacco di Barbara conteneva “solo” 5.000€. Chiaramente il pubblico si è rivoltato contro il dottore con epiteti non proprio carinissimi: “Che schifo! Sei tirchio”, riferendosi alla vicenda del bambino malato. Ma anche: “Il dottore, nessuna compassione!”. E anche si legge sui social: “Insensibile!”. Anche la puntata precedente di Affari Tuoi ha regalato momenti di forte emozione, con il concorrente siciliano e sua moglie che hanno raccontato di un “miracolo” che ha salvato la vita al loro figlio maggiore.

