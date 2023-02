“Inguardabile”. Tale e Quale show, bufera sul Pierpaolo Pretelli e la produzione. Tutti se ne sono accorti

Tale e Quale Sanremo, il flop di Pierpaolo Pretelli. Grande successo ha conquistato nel corso delle settimane Tali e Quali, lo show di Carlo Conti dove diversi vip si sfidano imitando cantanti famosi con tanto di trucco e abbigliamento. E il pubblico apprezza, tanto che la finale andata in onda sabato 4 febbraio – e che visto la vittoria di Roy Paladini con Michael Jackson – ha conquistato 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share.

Certo non abbastanza da superare l’irraggiungibile Maria De Filippi con C’è Posta per Te, ma questo è un altro discorso. Il programma si è quindi ‘evoluto’ in una versione sanremese e la finale è andata in onda ieri, sabato 25 febbraio. Per l’occasione Carlo Conti ha fatto una precisazione: “È una puntata che abbiamo registrato tempo fa. Fossimo stati in diretta, avremmo fatto una grande standing ovation a Maurizio Costanzo. Si spegne un faro, un grande amico”.

Tale e Quale Sanremo, caos sull’imitazione di Pierpaolo Pretelli

A trionfare a Tale e Quale Sanremo è stato Gilles Rocca con l’imitazione di Francesco Gabbani che gli ha permesso di sbaragliare la concorrenza. Secondo è arrivato Paolo Conticini con Eduardo De Crescenzo e terzo Valerio Scanu con Orietta Berti. Ma a far discutere è stata l’esibizione di Pierpaolo Pretelli che ha portato in scena Gigi D’Alessio con “Non dirgli mai”, brano che l’artista cantò a Sanremo 2000. Una performance che non è piaciuta a tutti, non tanto per la voce, quanto piuttosto per le sue ‘fattezze’.

Sotto accusa sono finiti i truccatori. Pierpaolo Pretelli, in effetti, non aveva per nulla le sembianze di Gigi D’Alessio. Vedendolo con quel faccione, evidentemente troppo pompato, Giorgio Panariello ha preso in giro il concorrente dandogli del Frankenstein. Anche sui social alcuni telespettatori, pur apprezzando la performance canora, hanno sottolineato che davvero Pierpaolo non sembrava il cantante napoletano.

A Cristiano Malgioglio non è piaciuta neppure la parte canora, tanto che ha bocciato Pierpaolo Pretelli: “Non c’entravi nulla con D’Alessio, sei stato un D’Alessio frastornato”. Parole che non sono piaciute, però, al pubblico che ha fischiato sonoramente. Il paroliere ha quindi commentato: “Allora non posso più dire nulla”. Poi ha aggiunto: “Ha cantato bene, ma di D’Alessio non aveva la passionalità”. Sui social in tanti hanno applaudito Pierpaolo Pretelli: insomma, giudizi contrastanti. E voi da che parte state?

