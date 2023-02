“Lo abbiamo saputo ora”. Tali e Quali show, la scoperta di Carlo Conti poche ore dopo la finale

Nella giornata di ieri, sabato 4 febbraio, è andata in scena l’ultima battaglia tra Carlo Conti e Maria De Filippi; la finale di Tali e Quali ha registrato i migliori ascolti dall’inizio della stagione ma non è bastato per avere la meglio su C’è Posta per Te. I dati li riporta Davide Maggio. La finale di Tali e Quali, in onda dalle 21:37 alle 00:13 (ha vinto Roy Paladini in Michael Jackson), ha conquistato 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share.



Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha raccolto davanti al video 4.472.000 spettatori con uno share del 29%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 776.000 spettatori (4%) e F.B.I. International 649.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re in prima tv ha intrattenuto 932.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Città segrete in replica sigla 1.076.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 625.000 spettatori (3.5%).

Carlo Conti, il record non basta: De Filippi regina degli ascolti



Su La7 Allarme rosso ha registrato 337.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 385.000 spettatori (2%) e 246.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Bombe su Auschwitz è seguito da 167.000 spettatori (0.9%). Su Rai4 Bent – Polizia criminale raggiunge 294.000 spettatori e l’1.6%. Su Iris Il buio nell’anima sigla 372.000 spettatori (2%).



La finale di Tali e Quali è stata particolarmente emozionante. Sotto gli occhi attenti dei giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, più i giudici speciali Gabriella Germani e Ubaldo Pantani, dieci concorrenti si sono affrontati nella finalissima. A trionfare alla fine è stato Roy Paladini che ha interpretato in modo magistrale il re della musica pop Michael Jackson.



Subito dopo la premiazione il concorrente ha dedicato emozionato la vittoria al figlio Leon che gli ha portato fortuna.Roy infatti ha portato con sé un guantino del piccolo che evidentemente ha ‘fatto il suo dovere’. La classifica finale di Tali e Quali 2023: 1° Roy Paladini – Michael Jackson, 2° Francesco Pasculli – Ligabue, 3° Michele Carovano – Vasco Rossi.