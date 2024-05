Una scommessa vinta, una stagione record. La notizia è arrivata poche ore fa dalla pagina ufficiale di Che tempo che fa, la trasmissione in onda su Canale NOVE, migrata sulle reti della Warner dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Dopo 40 anni il giornalista ha cambiato casa ed è passato al Nove portando il suo programma di punta. Del suo allontanamento, il conduttore ne aveva parlato a ottobre del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio.

“Non ho mai detto che mi hanno cacciato – aveva spiegato Fabio Fazio –. È chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l’affitto non si rinnova, un po’ di spaesamento c’è. Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c’erano molti post di Salvini che mi riguardavano, ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!”.

Che tempo che fa, stagione record per il programma di Fabio Fazio

Una stagione da record per Che tempo che fa, che in questi mesi ha portato ospiti in esclusiva come Chiara Ferragni, che proprio da Fabio Fazio ha parlato per la prima volta della separazione da Fedez, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l’attrice Zendaya, l’attivista egiziano Patrick Zaki e nell’ultima puntata La presidente della Commissione Europa Ursula von der Leyen. “Una stagione da record per Che Tempo Che Fa sul Nove, miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery.

Sempre sul podio degli ascolti, chiude con con la media di 2,1 milioni e del 10,5% di share”, si legge sul post di Che tempo che fa.

“Che Tempo Che Fa si conferma sul podio dei programmi più social della tv italiana ed è stato il più commentato della domenica sera, registrando complessivamente 50 milioni di interazioni. Le nuove pagine social di Che Tempo Che Fa, in soli nove mesi, hanno raggiunto il traguardo di 1 milione e mezzo di follower totali”, si legge ancora.

“Risultati straordinari per Che Tempo Che Fa sui giovani. Record tra i 15-24 anni con la media del 12,3% e una crescita del +40% rispetto allo scorso anno. É il programma più visto della domenica sera dai laureati nell’arco dell’intera stagione. Grazie a Che Tempo Che Fa NOVE in prime time cresce del +59% e la domenica sera registra un risultato 5 volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno. Grazie a tutti dal team di Che Tempo Che Fa per questa prima fantastica stagione sul Nove”, conclude il post. Una bellissima notizia per Fabio Fazio e tutto il suo affiatato team.