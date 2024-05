Roberta Di Padua ha avuto un incidente stradale. È passato qualche mese da quando ha lasciato Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza per proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere e sembra che le cose stiano andando alla grande. Lontano dalle telecamere dello studio di Uomini e Donne Roberta Di Padua lavora come assistente personale di un consigliere della regione Lazio ed è rimasta coinvolta in un incidente durante il suo lavoro.

La donna aveva parlato del suo lavoro in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, in cui aveva fatto una panoramica sulla sua vita al di là della televisione. Una professione che la vede impegnata sul campo da 13 anni e che le consente di garantire a se stessa e a suo figlio un tenore di vita adeguato. “Lavoro con personalità di grande spessore”, aveva confessato Di Padua, “Nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino e, purtroppo, anche quella che viene raccontata meno”.

>>“Ho un annuncio da fare”. Marco Maddaloni, nuova vita dopo il Grande Fratello: arrivano gli applausi degli altri della casa





Roberta Di Padua, l’ex dama coinvolta in un incidente stradale

Questa mattina, i fan di Roberta Di Padua hanno saputo dell’incidente proprio dalla dama, che sui social ha pubblicato un video in cui compare con il collare. Ha pubblicato il suo solito buongiorno, dopo essere sparita per tutta la giornata di ieri, e ha svelato il motivo della sua assenza. Lunedì, purtroppo, è stata coinvolta in un incidente stradale “un tamponamento importante”, ha detto l’ex dama di Uomini e Donne.

“Buongiorno, eccomi qua, quando sparisco, c’è un motivo, e questa volta è anche bello importante. Ho un nuovo accessorio (riferendosi al collare ndr) che terrò con me per 10 giorni, gli ultimi 10 giorni di campagna elettorale (come detto lavora come assistente di un consigliere della Regione Lazio), non potevo chiedere di meglio. Tutto bene quel che finisce bene, diciamo così”, ha detto Roberta Di Padua parlando ai suoi follower su Instagram.

“Mi hanno insegnato a vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi, c’è chi sta peggio. Abbiamo avuto lunedì un tamponamento importante, però, siamo qua. Vi amo tantissimo perché vi preoccupate sempre se non mi vedete”, ha detto ancora Roberta Di Padua. L’ex dama è stata protagonista solo di una parte della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne, perché dopo l’arrivo di Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, i due sono usciti insieme per vivere la loro storia lontano dalle telecamere.