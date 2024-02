La scorsa settimana il Grande Fratello ha deciso di punire i concorrenti in seguito a ripetuti richiami nei confronti degli inquilini che parlano senza microfono. Infatti, la produzione ha deciso di decurtare il budget settimanale dei gieffini. Un provvedimento che ha fatto discutere soprattutto per Massimiliano Varrese, iil quale si è scagliato contro la sua “nemica” numero uno Beatrice Luzzi, ma alcuni video inchioderebbero anche l’ex ballerino. e soprattuto molti altri gieffini, spesso ripresi senza microfono.

“No, io non me lo merito. Ci sono furbi che lo fanno continuamente e poi dicono che sono gli altri”. La frecciata agli altri coinquilini si è fatta in poco tempo personale, con l’ex ballerino che ha accusato l’attrice. “Beatrice, tu sei la prima fautrice di parlare senza microfono sotto le coperte fino a oggi. Sei sempre stata tu”, era stata l’accusa di varrese nei confronti di Beatrice,

Grande Fratello, Greta e Rosy dentro l’armadio

In quella occasione Beatrice Luzzi aveva risposto per le rime al collega, ricordandogli che lui ha un problema con lei e che non riuscirà mai a risolverlo. e infatti poco dopo il web ha tirato fuori i video in cui si vedono Varrese e i suoi amici parlare senza microfono.

Anita, Garibaldi ma soprattutto Rosy sono i concorrenti che più sono stati beccati a parlare senza microfono. La chef è stata ripresa dalla telecamera anche a parlare in codice e all’interno di un armadio, cosa che ha rifatto in queste ore in compagnia di Greta. Il pubblico si è infuriato, perché poco prima Sergio era stato ripreso per non avere il microfono addosso.

“In regia lo sanno che Greta e Rosy stanno parlando dentro l’armadio senza microfoni. E perché non gli dicono niente? @GrandeFratello 2 pesi e 2 misure?”, scrive un utente che ha pubblicato la foto in cui si vedono le due dentro l’armadio.

Greta e Rosy senza microfono parlano nell’armadio.



Il #grandefratello non dice nulla.

2 pesi e 2 misure. pic.twitter.com/8xEyaGt2D2 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 9, 2024

In regia lo sanno che

Greta e Rosy stanno parlando dentro l'armadio senza microfoni

E perché non gli dicono niente?@GrandeFratello

2 pesi e 2 misure?

#grandefratello pic.twitter.com/eRZYe3F6DW — Dracarys🔥 (@michicima) February 9, 2024

“Greta e Rosy senza microfono parlano nell’armadio. Il #grandefratello non dice nulla”, “ah rosy e greta possono parlare nascoste nell’armadio, senza microfoni?? Ah, scusate!!”. “Rosy e Greta che confabulano nell’armadio senza microfono e il bestemmione di Maddaloni, ma il problema è il “non equilibrato” di Beatrice, razza di ipocriti 🤡 #grandefratello”, scrivono i telespettatori su X.