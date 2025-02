“Che schifo, gliel’ha fatto in faccia”. Ancora polemiche sul Grande Fratello. Il pubblico è indignato per un episodio avvenuto nelle scorse ore all’interno della casa più spiata d’Italia, un gesto che molti telespettatori hanno definito “irrispettoso e disgustoso”. La scena ha scatenato una nuova ondata di critiche contro il reality di Canale 5, accusato da settimane di non intervenire a sufficienza sui comportamenti discutibili dei concorrenti.

Tutto è successo in sauna, dove si trovavano Giglio e Lorenzo Spolverato. Un ambiente spesso usato dagli inquilini per confidarsi, convinti che il vapore e lo spazio ristretto impediscano agli altri di sentire. Ma i microfoni sono sempre accesi e registrano tutto, anche i rumori molesti. Mentre i due parlavano delle loro dinamiche con gli altri coinquilini in vista della puntata di lunedì 14 febbraio, si è sentono colpi di tosse e poi un altro forte rumore, che ha subito attirato l’attenzione degli spettatori.

Un fan del programma ha estratto il momento dalla diretta e lo ha pubblicato su X, dove la clip è diventata virale. Il pubblico ha reagito con indignazione, criticando duramente quanto accaduto. “Adesso Lady Oscar ce l’ha con Stefania, Helena e Jago, poi fa pure schifo, che rutta pure”, si legge nel post con il video. sotto decine di commenti: “Ma questo già l’altra volta in sauna scorreggiava mentre sparlava di Helena e Javi… ora di nuovo e stavolta rutta. Deve uscire lunedì!”, aggiunge un altro. “Che vergogna ruttare così davanti a tutta Italia…”, commenta un altro spettatore. E c’è chi nota anche altri atteggiamenti provocatori: “L’ho notato spesso anch’io, quel rozzo. Poi ieri sera, quando il GF gli ha detto di non fumare in piscina, lui è andato verso la telecamera con aria di sfida. Ma chi si crede di essere?”.

Va detto che Lorenzo e Giglio non son gli unici concorrenti ad essere finiti nel mirino delle critiche per comportamenti simili. Nei giorni scorsi infatti era toccato anche a Javier Martinez, in preda a forti movimenti di pancia, sempre all’interno della sauna Dall’altro lato c’è anche una parte del pubblico più clemente nei giudizi verso i concorrenti e che non si ‘scandalizza’ davanti a questi episodi, tanto più dopo cinque mesi di convivenza forzata.

ADESSO LADY HOSCAR CE L'HA CON STEFANIA,HELENA E JAGO,POI FAI PROPRIO SCHIFO CHE RUTTA PURE SE ESCI LUNEDÌ MI UBRIACO #GrandeFratello

Intanto cresce l’attesa in vista della prossima puntata del reality show di canale 5, in programma lunedì 24 febbraio. Si annunciano parecchie sorprese per i concorrenti. E si conoscerà il nome del nuovo eliminato che dovrà abbandonare per sempre il gioco. La sfida è molto accesa. A rischio ci sono Giglio, Shaila Gatta, Iago Garcia, Mattia Fumagalli e Amanda Lecciso.