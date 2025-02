Momento di grande curiosità al Grande Fratello, infatti nel corso della notte tra il 21 e 22 febbraio Stefania Orlando si è trovata di fronte a qualcosa di veramente inaspettato. Tutti gli altri inquilini si sono avvicinati a lei, cercando di capire cosa stesse accadendo in quei frangenti.

Durante i preparativi per la notte nella Casa del Grande Fratello, Stefania si imbatte in una sorpresa inaspettata: una rosa accompagnata da un bigliettino misterioso. Il messaggio scritto sul foglio dice: “Grazie per la serata di ieri, vorrei che quel massaggio non finisse mai. Te espero en mi cama (Ti aspetto nel mio letto). Iago”. Sorpresa e incredula, la showgirl sospetta che possa trattarsi di uno scherzo e decide di riunirsi con Mattia, Amanda e Federico per fare chiarezza sulla situazione.

Grande Fratello, bigliettino misterioso per Stefania Orlando: cosa c’era scritto

Gli inquilini ipotizzano che il biglietto sia realmente opera di Iago, ma Stefania rimane scettica. Tra i sospettati c’è anche Helena, che però nega categoricamente qualsiasi coinvolgimento. Tra supposizioni e risate, il gruppo cerca di individuare il possibile autore dello scherzo. Per dissipare ogni dubbio, Stefania affronta direttamente Iago, chiedendogli spiegazioni. L’attore spagnolo, con un sorriso complice, chiarisce subito di non essere il responsabile del biglietto.

“Ti aspetto comunque, prendilo come mio!” afferma scherzosamente, lasciando tutti senza parole. Gli altri inquilini scoppiano a ridere e applaudono, entusiasti del momento di leggerezza. “Ragazzi ce l’abbiamo fatta!” esclama Federico, svelando di essere il vero artefice dello scherzo, mentre gli altri concorrenti intonano in coro: “Bacio! Bacio! Bacio!“.

Ma io dico Stefania, Iago, potrebbe mai lasciarle un bigliettino del genere? 🤣🤣

Jessica attrice mancata. Federico tremendo 🤣#grandefratello pic.twitter.com/FSiWlLqZzr — 💅O𝐋мⒶ (@olmaebasta) February 22, 2025

Stefania e Iago si abbracciano tra gli applausi e il tifo generale della Casa. Chissà se questo gioco porterà davvero alla nascita di un sentimento tra i due? Gli spettatori restano in attesa di scoprire se tra loro scoccherà la scintilla.