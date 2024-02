La 40esima puntata del Grande Fratello andata in onda il 28 febbraio con il verdetto del televoto tra Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Entrata un mesetto fa insieme ad Alessio Falsone, Simona Tagli è stata salvata dal pubblico ma non è stata una grande sorpresa visto che era sostenuta da tutto il fandom di Beatrice Luzzi, già in finale da lunedì.

Salvi anche il modello Federico Massaro e Paolo. Rimasti Alessio Falsone e Massimiliano Varrese, quando tutti erano convinti che a salvarsi sarebbe stato l’attore, c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Il pubblico del Grande Fratello ha deciso di salvare il nuovo concorrente e quindi di mandare al televoto eliminatorio Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, crollano i dati Auditel

Durante la puntata si è parlato delle nuove dinamiche della casa del Grande Fratello. Come quella che vede coinvolti Anita Olivieri da una parte e Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi dall’altra. E ancora Varrese contro Letizia e i giovani della casa. E ancora del rapporto di amicizia tra Anita e Garibaldi, negli ultimi giorni molto lontani.

Alfonso Signorini ha chiesto a Giuseppe se i suoi sentimenti per Anita sono solo di amicizia o c’è di più, ma lui è stato categorico. “Beato colui che dona la vita ai suoi amici“, ha detto citando Gesù: “Il sentimento è quello dell’amicizia, non va oltre“. I due hanno avuto una brutta lite anche nel dopo puntata e a causa di questo stress Garibaldi si è sentito male nuovamente, ma è tutto rientrato nel giro di poco.

Alfonso Signorini ha nuovamente parlato di Mirko e Perla e sui social si è ormai capito quando al pubblico non interessi più la storia tra i due ex fidanzati. E forse anche per queste poche dinamiche che i dati Auditel della puntata sono crollati vertiginosamente, che la pagina Televisione italiana commenta come ‘imbarazzanti’. Il Grande Fratello ha fatto 2.239.000 telespettatori pari al 16,5% di share. Su Rai1 lo speciale La Tv Fa 70 ha totalizzato 2.511.000 telespettatori pari al 20% di share.