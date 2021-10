Dopo una lunga pausa, Ilary Blasi è tornata protagonista in tv. Vero è che da quando la moglie di Francesco Totti ha lasciato il GF Vip ad Alfonso Signorini non ha collezionato grandi successi. Eurogames con Alvin non è andato benissimo e anche con la sua prima Isola dei Famosi i vertici Mediaset speravano di vedere altri dati. Da qualche settimana la conduttrice romana è al timone di Star in the Star, show musicale sempre in onda su Canale 5 ma le prime puntate hanno fatto flop.

Ascolti deludenti e per niente in linea con un prime time della rete ammiraglia del Biscione. Da qui l’indiscrezione che i vertici Mediaset avrebbero pensato di archiviare il programma con una chiusura anticipata. E così sarà perché inizialmente erano state previste sette puntate, ma gli ascolti deludenti e le polemiche anche da parte dello stesso Pier Silvio Berlusconi sulla realizzazione del programma, hanno convinto Mediaset a chiudere.

Ilary Blasi, il programma chiude in anticipo

Ilary Blasi chiuderà quindi la prima edizione del suo Star in the Star con cinque puntate d’anticipo: la finale non andrà più in onda il 28 ottobre ma il 14. Questo significa che giovedì 7 ottobre, sempre in prima serata e sempre su Canale 5, il pubblico assisterà alla semifinale dello show musicale che vede in veste di giurati Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.





Pertanto dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Adriano Pappalardo e Daniela Martani, che hanno indossato rispettivamente i panni di Zucchero e Madonna, continua il percorso dei 6 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. Gli artisti ancora in gara interpretano Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele.

Le performance dei concorrenti in gara sono ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, mentre il trio di giurati valuteranno le esibizioni per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine della puntata. Gli eliminati sono poi costretti a svelare al pubblico la propria identità. Non resta da scoprire chi vincerà questa prima, poco fortunata, edizione del programma di Ilary Blasi.