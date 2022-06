Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono indubbiamente due delle conduttrici televisive più apprezzate su Mediaset, nonostante la prima probabilmente si aspettasse qualcosina in più in termini di ascolti nell’ultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi vinta dall’attore Nicolas Vaporidis. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è invece stata protagonista di risultati molto positivi con Verissimo e si appresa nei prossimi mesi a vivere ancora altre esperienze importanti con le sue interessanti interviste.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, ora la voce che è stata diffusa è incredibile. Parlando però un attimo dell’auditel, è stata un vero flop la finale Isola dei Famosi. Mai così bassi gli ascolti in una finalissima del reality show di Canale 5, arrivato alla sua sedicesima edizione. Questo è quanto riporta il sito Bubino Blog, che su Twitter ha messo a confronto gli ascolti registrati nelle finalissime dell’Isola dei famosi dal 2015 a quella andata in onda lunedì 27 giugno. Ha totalizzato l 23,30% di share tenendo incollati alla televisione appena 2.575.000 di telespettatori.





Ilary Blasi e Silvia Toffanin, in arrivo un progetto insieme?

Adesso su Ilary Blasi e Silvia Toffanin è spuntata un’indiscrezione bomba che potrebbe stravolgere il loro futuro lavorativo. A riferire tutto ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, che ha appreso presumibilmente in anteprima qualcosa che starebbero decidendo all’interno di Mediaset. Si tratta di una cosa praticamente mai ipotizzata prima, che sorprenderebbe anche il pubblico. Ovviamente quest’ultimo sarebbe poi probabilmente entusiasta di vedere entrambe le presentatrice in quel progetto.

Questo quanto scritto da Nuovo Tv su Ilary Blasi e Silvia Toffanin: “Progetto clamoroso che le potrebbe coinvolgere”. Dunque, in cantiere c’è qualcosa di sensazionale e in un certo senso storico che farebbe andare le due donne al centro dell’attenzione mediatica. E sta già circolando una prima ipotesi su questo progetto definito clamoroso. Sempre il settimanale è stato in grado di dire in anteprima cosa potrebbero fare la moglie di Francesco Totti e la conduttrice televisiva di Verissimo.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin potrebbero condurre una trasmissione in prima serata insieme. Ovviamente siamo nel campo delle possibilità, ma sembra che le due abbiano dato il primo assenso a questa ipotesi. Non resta che aspettare qualche settimana per comprendere se questa idea possa andare veramente in porto o se resterà solamente una mera suggestione.

