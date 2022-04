Ilary Blasi, una nuova e scoppiettante puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, è tornata in diretta con Nicola Savino e Vladimir Luxuria per raccontare le ultime dall’Honduras. Nessun eliminato nel nono appuntamento del reality ma un ritiro: Jeremias Rodriguez ha deciso di lasciare il programma.

Più volte in queste settimane il naufrago ha minacciato di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 e lunedì sera lo ha fatto davvero. Dopo essere stato eliminato da Playa Accopiada al televoto, il fratello di Belen e Cecilia ha comunicato la sua decisione a Ilary Blasi e a tutto il pubblico di Canale 5.





Ilary Blasi, marca e prezzo del reggiseno d’oro

“Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace”, ha spiegato a Ilary Blasi aggiungendo di voler tornare a casa dalla fidanzata Deborah Togni. Insomma, ha messo un punto definitivo alla sua esperienza da naufrago.

Questo sicuramente il colpo di scena più clamoroso dell’intera puntata, ma gli occhi dei telespettatori saranno stati puntati anche sul look della padrona di casa. Che in questa Isola dei Famosi 2022 non rinuncia a un dettaglio prezioso per ogni outfit. Dai maxi bracciali alle fasce per capelli fino al reggiseno d’oro che Ilary Blasi ha indossato lunedì sera.

Reggiseno scintillante sopra a un semplice abito nero. Come fa sapere la pagina Instagram Closet Italy, il vestito scelto dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022 è del brand Alice + Olivia e costa 387 euro. Il reggiseno d’oro che di certo ha attirato le attenzioni di tutti invece è firmato Foreva e ha un prezzo di 160 euro.

