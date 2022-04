Nella serata di lunedì 18 aprile c’è stata una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ e Ilary Blasi ha letteralmente fatto scatenare il pubblico con una frase, che certamente non è passata inosservata. Da casa c’è chi sarà sobbalzato dalla sedia o dal divano, mentre seguiva l’appuntamento in onda su Canale 5. Ovviamente c’è chi vuole capirne di più, nonostante non ci siano certezze ufficiali. Se abbia solamente scherzato o meno lo scopriremo senza ombra di dubbio a stretto giro di posta.

A ‘L’Isola dei Famosi’ è andato via Jeremias Rodriguez. Il giovane infatti è stato eliminato nella nona puntata. Se n’è andato in lacrime, consapevole di non aver lasciato un buon ricordo. Ha raccontato di aver fatto un percorso lungo tre anni per gestire la rabbia. Ha partecipato per la seconda volta all’Isola per dimostrare al pubblico di essere cambiato e per essere accettato dalle persone, niente da fare tuttavia. Brutta batosta anche per papà Gustavo, accusato di avere lo stesso carattere del figlio.





L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: “Qualcuna è incinta?”

Parlando proprio di Jeremias Rodriguez, prima di salutare definitivamente tutti in seguito alla sua eliminazione da ‘L’Isola dei Famosi’, si è rivolto anche verso Ilary Blasi dicendo una frase sibillina che ha lasciato la stessa conduttrice esterrefatta: “Sono sicurissimo di tornare in Italia, avrò una notizia bellissima da raccontarvi, quando tornerò”. Non si è sbilanciato ulteriormente e in tanti si sono chiesti a cosa alludesse. A quel punto è intervenuta la moglie di Francesco Totti con una frase boom.

A quel punto Ilary Blasi, parlando direttamente con il pubblico de ‘L’Isola dei Famosi’, ha affermato: “Ma è incinta qualcuna sulla spiaggia? No perché, che ne so. Sta a scappà”. Potrebbe essersi trattato semplicemente di una goliardata da parte della regina del reality show, ma ovviamente tutti i dubbi saranno sciolti nel momento in cui Jeremias Rodriguez rivelerà ciò che ha anticipato. Probabile che già nella prossima puntata riusciremo a capire qualcosa in più.

Ora che lui si è ritirato da ‘L’Isola dei Famosi’ la fidanzata Deborah Togni, che lo ha sempre spronato dallo studio di Ilary Blasi, lo aspetta a braccia aperte. Lo ha fatto sapere con una Storia di Instagram condivisa subito dopo la decisione del suo Jeremias Rodriguez: “Daleeee torna a casa l’amore mio”. Il fratello di Belen non vede l’ora che si verificherà questo splendido incontro.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi: il gesto della fidanzata Deborah Togni