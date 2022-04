Più volte in queste settimane Jeremias Rodriugez ha minacciato di abbandonare il reality. Lunedì 18 aprile lo ha fatto. Dopo essere stato eliminato da Playa Accopiada al televoto, il fratello di Belen e Cecilia ha preso la decisione: “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace” ha spiegato.

E ancora: ”Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata”. Jeremias Rodriguez ha poi aggiunto che negli ultimi anni è sparito dalle luci dei riflettori per risolvere alcuni problemi personali: “Una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati con persone che non lo meritavano”.





Jeremias Rodriguez, il gesto della fidanzata dopo il ritiro

Poi la decisione di partecipare all’Isola per “avere l’approvazione delle persone” ma il reality, ha spiegato ancora Jeremias Rodriguez in diretta, non fa per lui. E così adesso il suo unico desiderio è quello di tornare a casa dove l’aspettano mamma Veronica, le sorelle Belen e Cecilia e la fidanzata Deborah Togni.

La fidanzata di Jeremias Rodriguez ha contribuito molto alla sua “rinascita” dopo quel periodo difficile. “Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati”, aveva raccontato lui.

Ora che si è ritirato dall’Isola dei Famosi Deborah Togni, che lo ha sempre spronato dallo studio di Ilary Blasi, lo aspetta a braccia aperte. Lo ha fatto sapere con una Storia di Instagram condivisa subito dopo la decisione del suo Jeremias Rodriguez: “Daleeee torna a casa l’amore mio” ha scritto.

