Il colpo di scena è quello che non ti aspetti: Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen, sconfitto al televoto, ha deciso di non restare in Honduras in attesa di un possibile ripescaggio, come previsto dal regolamento, ma di tornare immediatamente in Italia. Le motivazioni che avrebbe dato non sarebbero primarie. Dietro il suo addio ci sarebbe molto altro. A spiegarlo è stato lui stesso durante una chiacchierata con Licia Nunez che ha anticipato la puntata di ieri.



“Spero di andarmene io con tutto il cuore, te lo giuro – aveva detto Jeremias alla naufraga dell’Isola dei Famosi -. Non mi ha costretto nessuno a venire lo so, è un lavoro. Però come in ogni lavoro, quando le cose che non ti piacciono diventano di più di quelle che ti piacciono, la soluzione è andare via. Non è che sono venuto qui a trovare la vittoria. Il mio scopo era non impazzire con le persone. Era una sfida contro me stesso e l’ho vinta. Erano tre anni che non stavo con le persone e ora mi sono messo alla prova”.





Isola dei Famosi, Jeremias molla perché stanco degli attacchi



E ancora: “Questi non sanno nulla di quello che ho passato e dicono che sono aggressivo, gli aggressivi sono loro. Se voglio andare via il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite. Io non voglio andare sull’altra Playa, ma proprio via dall’Isola dei Famosi, in Italia via. Questi dicono che sono un’anima negativa e nere, basta”.



Durante la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi il fratello di Belen e Cecilia ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto a mollare: secondo lui da anni subiscono troppi attacchi senza motivo. “Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo”.



E ancora: “Sono una persona stra-umile. Non me la sono mai tirata. Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Qui all’Isola dei Famosi sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano”.

