Puntata scoppiettante all’Isola dei Famosi 2022. Un colpo di scena dietro l’altro tanto che anche la padrona di casa Ilary Blasi ha fatto quasi fatica a gestire questa mole di informazioni. Ma partiamo con il fatto più importante di tutti. Jeremias Rodriguez torna a casa. Il giovane infatti è stato eliminato nella nona puntata dell’Isola 2022. Se n’è andato in lacrime, consapevole di non aver lasciato un buon ricordo.

Jeremias Rodriguez ha raccontato di aver fatto un percorso lungo tre anni per gestire la rabbia. Ha partecipato per la seconda volta all’Isola per dimostrare al pubblico di essere cambiato e per essere accettato dalle persone, niente da fare tuttavia. Brutta batosta anche per papà Gustavo. Per il pubblico avrebbe lo stesso caratteraccio del figlio. Oltretutto Papà Gustavo non ha approfittato di Playa Sgamada per riscattarsi, o forse non ne ha avuto modo.





Jeremias Rodriguez eliminato dall’Isola dei famosi: “Torno a casa”

Quando Ilary Blasi ha aperto il televoto per scegliere chi sarebbe tornato in Palapa, con Lory Del Santo, Gustavo è stato votato solo dal 5%, su tre concorrenti. Marco Cucolo ha vinto con il 54% e poi Clemente Russo è stato votato dal 41%. Insomma, una vera e propria disfatta di Jeremias Rodriguez e Gustavo all’Isola 2022: il pubblico ha detto “no” ad entrambi.

Ora Gustavo ha la possibilità di rifarsi, una volta arrivato su Playa Sgamada. Ma le cose non sono le stesse per Jeremias Rodriguez che ha abbandonato l’Isola dei Famosi: “Torno a casa dalla mia fidanzata”. Una volta saputa la sua scelta, papà Gustavo ha appoggiato la decisione del figlio, dicendo di essere fiero di come lo ha educato.

Forse è proprio questo il piano di Gustavo: restare solo sull’Isola e dimostrare che non è proprio come il figlio. Tra l’altro Jeremias Rodriguez ha aggiunto di aver accettato l’Isola per suo padre: “Il mio scopo era portare papà, questo è un mondo che non mi piace”. Vladimir Luxuria lo ha attaccato: “Scusa dici sempre che non ti piace ma noi ti conosciamo per i reality”. In effetti…

