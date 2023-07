Martedì 4 luglio sono stati presentati i nuovi palinsesti Mediaset. Una grande rivoluzione per la prossima stagione televisiva, con una clamorosa assenza, quella di Barbara D’Urso. Dopo 15 anni la conduttrice napoletana è stata messa alla porta dal suo programma Pomeriggio 5 e dopo il comunicato ufficiale del Biscione, che parlava di decisione condivisa, è successo un vero e proprio caos.

In una intervista rilasciata a Repubblica, infatti, Barbara D’Urso ha smentito il comunicato ufficiale di Mediaset raccontando la sua versione dei fatti. “Voglio dire la verità, far capire come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante, forse un giorno le racconterò. Ho messo la testa sotto l’acqua perché lavoravo con passione, ma questa volta no“.

Ilary Blasi resta a Mediaset ma l’Isola dei Famosi slitta di un anno

Insomma, Barbara D’Urso è stata messa alla porta ma resterà in Mediaset fino alla scadenza del suo contratto, nel dicembre del 2023. Mediaset ha svelato alla stampa i palinsesti 2023/2024. A Cologno Monzese i dirigenti, i volti di punta dell’informazione, e ovviamente Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato di Barbara D’Urso ma anche di Ilary Blasi. Da giorni si parlava della situazione della conduttrice dell’isola dei Famosi, che nei giorni scorsi aveva spiegato: “No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”.

Ora è lo stesso Pier Silvio Berlusconi a parlare del futuro di Ilary Blasi in Mediaset. Fuori Barbara D’Urso, stop per Belen Rodriguez. Fuori da Le Iene, l’arrivederci alla conduzione di “Tu si que vales” e stop anche per Ilary Blasi. “Siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary. Ho letto molte cose, ci sarà ma potrebbe essere che l’Isola slitti di una stagione“, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del palinsesto Mediaset.

Con tutta probabilità, quindi, per il prossimo anno Ilary Blasi non condurrà l’Isola dei Famosi, che potrebbe avere uno stop di un anno. E se Ilary Blasi va in pausa, c’è una grande notizia per Filippo Bisciglia, perché visto il grande successo delle prime due puntate, Temptation Island tornerà in televisione con una edizione invernale.