Isola dei Famosi, fuori i nomi dei due concorrenti. Ma il vero colpaccio di Ilary Blasi è l’opinionista

Ilary Blasi, l’annuncio per l’Isola dei Famosi 2022. Con il suo fidato inviato Massimiliano Rosolino, la conduttrice resta senza dubbio una vera e propria colonna portante per il programma, in vista di un cast ancora tutto da definire, compresa l’ufficialità dei nomi che vestiranno il difficile ruolo degli opinionisti.

Prima domanda che si stanno ponendo in molti: ma Tommaso Zorzi ci sarà o non ci sarà? L’ex gieffino sembra aver avuto le idee molto chiare e in più occasioni, di recente, ha già spiegato di aver vestito quel ruolo di opinionista quasi per riconoscenza verso Mediaset, ma che per la prossima edizione del reality, il programma dovrà fare a meno di lui.

Per quanto riguarda le due presenze femminili, ovvero Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si attende di comprendere se la notizia della loro assenza vada o meno incontro a una ufficialità. Ovviamente non mancherebbe molto tempo per scoprirlo. E nel mare delle incertezze, anche un altro nome continua fare capolino tra le ipotesi: Soleil.





Inoltre Parpiglia per Casa Chi, avrebbe rivelato tre nomi destinati a risuonare durante tutta la stagione dell’Isola 2022. Il giornalista ha fatto riferimento a due possibili concorrenti e una possibile opinionista. Non si tratta di Ambra Angiolini, ma di Alessia Fabiani, ex letterina ad oggi mamma di bimbi piccoli, proprio per i quali non è ancora pronta a dare una conferma.

Secondo nome, Gianmarco Onestini, che dalla popolarità raggiunta in Spagna potrebbe fare ritorno in Italia. Questi, dunque, i nomi dei possibili concorrenti dell’Isola 2022. Poi il giornalista avrebbe tirato in ballo anche il nome di Amanda Lear come possibile opinionista. Un cachet forse troppo alto, però, non sembra fare al caso della produzione. Ma tutto questo si deciderà man mano.