Ilary Blasi, un altro flop. La terza puntata di Star in the Star, il nuovo show musicale in onda su Canale 5, scende sotto l’11% di share, facendo registrare il 10.6% giovedì 30 settembre 2021. E proprio come la scorsa settimana va decisamente meglio alla fiction di Rai1, Fino all’ultimo battito, che doppia negli ascolti assoluti la trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Nel dettaglio, la fiction su Rai1 con protagonista Marco Bocci ha totalizzato 3.620.000 spettatori, pari a uno share del 18.8%, mentre il programma sulla rete ammiraglia Mediaset ha convinto “solo” 1.880.000 spettatori. Chi lo ha visto dall’inizio alla fine avrà però sicuramente notato che la conduttrice è andata in tilt dopo una delle esibizioni. No, la cantante in gara non c’entra ma uno dei giurati.

Ilary Blasi, la gaffe a Star in the Star

A mettere in imbarazzo la bella Ilary Blasi, anch’esse in modo del tutto inconsapevole, è stato Claudio Amendola che è in giuria insieme ad Andrea Pucci e Marcella Bella. Come sempre, dopo l’esibizione della maschera di Lady Gaga, che si è esibita in “Telephone” facendo scatenare anche la presentatrice sul palco, i tre ‘esaminatori’ hanno provato a indovinare l’identità della concorrente. Aiutino: è nata su un’isola.





A quel punto Claudio Amendola ha azzardato un nome: Deborah Iurato. Ecco, proprio questo nome ha mandato in tilt Ilary Blasi che ha lasciato chiaramente intendere di non avere la più pallida idea di chi si stesse parlando.“Deborah Iurato?”, ha chiesto Claudio Amendola, rivolgendosi alla conduttrice. E lei, dopo qualche attimo di silenzio: “Come?!”. Un imbarazzo che ha poi provato a risolvere Marcella Bella.

“Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere“, ha detto la cantante cercando di “salvare” Ilary Blasi. Ma quel punto l’attore ha chiarito che il quesito era stato fatto a Ilary Blasi. “Io c’ho il vuoto cosmico”, si è affrettata a dire sull’identità della maschera di Lady Gaga, ma probabilmente anche su Deborah Iurato, vincitrice di Amici nel 2014, come hanno notato tanti su Twitter.