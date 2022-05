Per Ilary Blasi momento non eccezionale. Nonostante l’Isola dei Famosi stia ottenendo risultati importanti in termini di ascolti televisivi, la conduttrice televisiva si è resa protagonista di alcuni episodi non esaltanti e per lei adesso è arrivata l’amara sorpresa. Probabilmente se lo aspettava, ma ovviamente quando se l’è trovata davanti sarà ugualmente rimasta un po’ abbattuta. Anche se poi nelle sue parole è stato possibile evincere tanta ironia. E staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro.

A proposito di Ilary Blasi e Isola dei Famosi, quando ci sono le prove dei naufraghi e lei si diverte a punzecchiarsi con Alvin. “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Ma vediamo adesso di cosa si è resa involontaria protagonista in queste ore.





Ilary Blasi riceve Tapiro d’oro per l’Isola dei Famosi

C’è stata un’importante anticipazione su uno dei programmi più noti di Mediaset, che ha beccato dunque Ilary Blasi e l’ha rimproverata seppur bonariamente per alcuni suoi atteggiamenti non perfetti all’Isola dei Famosi. Lei stessa ha comunque preso coscienza della situazione e ha ammesso di dover necessariamente migliorare alcuni aspetti. La buona volontà da parte della moglie di Francesco Totti c’è, ora bisognerà vedere se poi concretamente riuscirà davvero a rendersi autrice di altri comportamenti.

Ebbene sì, nella puntata del 25 maggio di Striscia la Notizia sarà mostrata la consegna del settimo Tapiro d’oro a Ilary Blasi per le sue numerose gaffe commesse all’Isola dei Fammosi. E che sono state confermate dalla diretta interessata: “Questo premio rappresenta un po’ tutte le gaffe di questa edizione, ma punto ad avere ancora tanti altri Tapiri”. L’ultimo episodio è stata la caduta dallo sgabello nel programma, ma in generale si è resa artefice di errori incredibili, che hanno lasciato di stucco il pubblico.

Infine, Valerio Staffelli ha anche posto una domanda privata a Ilary Blasi, in riferimento al marito Totti e alle voci di crisi circolate in passato. Lei ha semplicemente risposto: “Era chiacchiericcio, è tutto a posto”. Quindi, non ci sono assolutamente problemi nel rapporto di coppia. Spetta a lei ora essere più attenta ed evitare quanto più possibile gli strafalcioni in diretta televisiva.

